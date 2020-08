Liebe auf den ersten Blick: So feiert Janett Girbinger den 2. Geburtstag ihres Kuscheltiers

Brandenburg/H

Den Spaß am Leben lässt sich Janett Girbinger nicht nehmen. Die Brandenburgerin wandert mit ihrem Stofftier „Der Huhn“ durch die Havelstadt, hört Rockmusik, putzt die Wohnung am Walther-Rathenau-Platz und bereist Städte in Europa.

Zur Galerie Das Stofftier „Der Huhn“ begleitet die Brandenburgerin Janett Girbinger durchs Leben. Deshalb feiert sie den 2. Geburtstag ihres Maskottchens und zeigt Bilder von Erlebnissen.

Freude am Leben

„Für mich ist mein Stofftier ein Wegbegleiter. Es hilft mir, den sonst so ernsten Alltag etwas lockerer zu sehen. So wecke ich das Kind in mir. Es ist nicht schlimm, wenn mich andere Menschen deshalb für verrückt erklären. Da stehe ich drüber und es sind doch die schönen Momente und Freude, die im Leben zählen“, sagt die Havelstädterin.

Hunderte Fans bei Facebook

Weil „Der Huhn“ zwei Jahre alt wird, plant sie eine Party für ihr Kuscheltier. „Wir machen einen Kaffeeklatsch mit Freunden und dabei gibt es mehrere Überraschungen“, sagt Janett Girbinger.

Klar ist, dass ihr 34 Zentimeter großer und 600 Gramm schwerer Gefährte einen neuen Freund kennenlernt. Wie er aussieht, ist noch ein Geheimnis, doch die Brandenburgerin Katja Seidel häkelt schon am neuen Partner aus Baumwolle.

Das Projekt „Der Huhn“ haben die Brandenburger Janett Girbinger und ihr Partner Mirko Mieland gestartet. Hunderte Bilder zeigen die Abenteuer des Stofftieres bei Instagram und Facebook.

Wunsch für die Havelstadt

So trifft das Maskottchen den Sänger DJ Ötzi in der Sankt-Annen-Galerie, begegnet einem Piloten vor dem Flug in die Schweiz und wagt seine ersten Flugversuche vom Brandenburger Roland. In den sozialen Netzwerken hat der Plüsch-Hahn hunderte Fans.

Zum zweiten Geburtstag kann jeder Brandenburger „Der Huhn“ Fragen stellen. Die MAZ will wissen, was sein größter Wunsch ist. „Weltfrieden wäre ein Traum“, sagt Janett Girbinger und lächelt.

Sie und ihr Maskottchen hoffen auf weniger Müll in der Natur und mehr Einigkeit im Alltag. „Wenn alle Menschen zusammenhalten und miteinander statt gegeneinander arbeiten, erreichen wir viel mehr für die gute Sache“, sagt die 38-Jährige.

Das Stofftier aus Polyester ist ein Teil ihres Lebens, auf den sie nicht mehr verzichten will. Doch wie kam es dazu? „Ich wusste zuerst nicht, woher er genau kommt. Denn damals stand plötzlich ein Karton vor der Tür, es war eine Überraschung“, sagt die Brandenburgerin.

Inspiration durch den Film „Hangover“

Ihr Partner Mirko Mieland hat das Stofftier im August 2018 bei Amazon bestellt. Die Inspiration für seine Idee hat der Brandenburger durch den Film „Hangover“. Denn dort feiern drei Freunde ihren Junggesellenabschied in Las Vegas, wachen am nächsten Morgen auf und können sich an nichts erinnern.

Das Trio versucht, seine Erlebnisse zu rekonstruieren und wundert sich, warum sich im Hotelzimmer ein Tiger, Baby und Huhn befinden. Nur das letzte Rätsel können sie nicht klären. „Deshalb die Idee, ein echtes Huhn sollte es aber nicht sein“, sagt Janett Girbinger.

Liebe auf den ersten Blick

Für sie ist es Liebe auf den ersten Blick, die bis heute anhält. Das Paar teilt die Leidenschaft und denkt sich neue Geschichten für die sozialen Netzwerke aus. Am liebsten entspannen die Brandenburger mit „Der Huhn“ auf dem Marienberg und blicken auf die Dächer der Stadt.

Das Stofftier könnte Brandenburger noch Jahrzehnte begleiten, denn seine Besitzerin gibt das Stofftier später an ihren Sohn Markus weiter. „Unser Glücksbringer bleibt in der Familie und bereichert unser Leben, bis es irgendwann auseinander fällt“, sagt Janett Girbinger.

Die Geburtstagsfeier des Stofftiers „Der Huhn“ startet Sonntag, den 23. August, vor den Räumen der sozialen Initiative „Urselstube“ an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 in Hohenstücken-Nord. Noch sind drei Plätze zu vergeben, wer die beste Frage an das Stofftier sendet, ist eingeladen. Infos und Kontakt per Mail an ei@derhuhn.de

