Liebe in Zeiten von Corona: Schari und Arthur Grabow gaben sich spontan das Ja-Wort

Brandenburg/H

Die Corona-Krise kann auch zu überraschend romantischen Momenten führen. Einen solchen haben Schari und Arthur Grabow nun erlebt. Die beiden sind seit dem 20. März verheiratet – ungeplant, aber sehr glücklich.

Dass Schari Grabow impulsive Entscheidungen mag, ist im Gespräch spürbar. Die 32-Jährige sprudelt vor Energie über, als sie von der Spontanhochzeit mit ihrem langjährigen Partner erzählt. 2008 haben sich die beiden beim Studium in Leipzig kennengelernt, waren seit 2011 verlobt. Den Gang vor den Altar haben sie aber irgendwie nicht geschafft. „Da kam immer etwas dazwischen“, sagt Schari Grabow.

Überraschungsanruf der Standesbeamtin

Erst, als sie beim Sport die Standesbeamtin aus dem Amt Beetzsee traf, gingen die Planungen voran. „Das kam mir wie ein Geistesblitz“, berichtet die Frischvermählte. „Jetzt muss ich das festmachen“, dachte sie. Die Brandenburger wollten zunächst heimlich standesamtlich heiraten. Der dafür vereinbarte Termin war der 4. April 2020. Nur die sechsjährige Tochter und die Trauzeugen wurden eingeweiht.

Doch Corona sorgte auch hier dafür, dass alles anders kam. „Am 20. März steckte ich in dreckigen Klamotten bei einer Grabung in Jüterbog“, erzählt die junge Archäologin. „Da rief mich die Standesbeamtin an und sagte, sie müsse gerade alle Termine für April absagen. Wir könnten also nicht heiraten. Es sei denn, wir kommen heute oder am nächsten Tag noch vorbei.“

Das war gegen 10 Uhr und Schari Grabow dachte sich: „Warum nicht?!“. Sie rief ihren Verlobten an. „Ich war extrem überrascht“, sagt der 30-jährige Arthur Grabow. „Aber ich war froh, dass die Hochzeit nicht ausfallen muss. Der Zeitpunkt war mir da egal.“

Vom Grabungsdreck zum Hochzeitskleid

„Also bin ich nach Hause gebrettert“, schildert seine spontane Braut den weiteren Verlauf. Kurz nach 12 Uhr traf sie dort ein. Unterwegs telefonierte Schari Grabow noch mit ihrer Mutter, denn: „Ich hatte keine Strumpfhose. Und eine Torte wollten wir auch“, sagt sie. Die Mutter – total perplex und aufgeregt – besorgte das Nötige.

In vielem anderen waren Schari und Arthur Grabow glücklicherweise schon auf die Hochzeit eingestellt. „Beim Schlendern hatte ich ein schönes Kleid und Schuhe entdeckt. Und für Arthur hatten wir beim Shoppen in Magdeburg einen Anzug gefunden“, schildert die Archäologin. Aus den verdreckten Klamotten konnte sie also ins Hochzeitskleid hüpfen und war weitgehend für die Trauung präpariert. Der Frisier- und Manikürtermin fielen allerdings flach, erzählt Schari Grabow.

Dann überrumpelte das Pärchen die gemeinsame Tochter und begab sich zu 14 Uhr zum Standesamt – vier Stunden nach dem Anruf der Standesbeamtin. „Sie war in Jeans und Pulli zur Arbeit gekommen. Sie hatte nicht gedacht, dass jemand zu einer Hochzeit kommt“, sagt Schari Grabow. Insofern ist die Standesbeamtin auf den Fotos nicht zu sehen, die das Brautpaar zu seinem Glück professionell machen lassen konnte. Denn die vorab engagierte Fotografin hatte tatsächlich ebenfalls spontan Zeit.

Dagegen schafften es die nicht in Brandenburg lebenden Trauzeugen nicht zur Hochzeit. Aber das Töchterchen setzte seine Unterschrift mit unter die Heiratsurkunde. „Sie war unsere Trauzeugin“, sagt Arthur Grabow.

„Die erste Hochzeit war perfekt“

Auf die Frage, ob die Heirat durch all die Spontanität vielleicht noch romantischer gewesen sei, bestätigt er ganz klar: „Das würde ich so unterschreiben.“ Ansonsten redet eher seine quirlige Ehefrau über den überraschenden Tagesverlauf.

Denn nach dem Ja-Wort ging es nach Hause, wo schon die von der Mutter gekaufte Hochzeitstorte wartete: eine Benjamin-Blümchen-Torte, freut sich Schari Grabow. Und weil sich die Tochter vor der spontanen Planänderung einen gemütlichen Fernsehabend gewünscht hatte, verbrachten die drei den Freitag auch genau so. „Wir haben lange im Wohnzimmer gelesen und ferngesehen. Das war quasi unsere Hochzeitsnacht.“

„Die Hochzeit hat absolut zu uns gepasst“, findet das glückliche Brautpaar. Die beiden wollen durchaus noch einmal kirchlich und im Kreise von Familie und Freunden heiraten. Für die Trauung haben sie ursprünglich den August vorgesehen. „Weil wir uns am 1. August kennen gelernt haben“, sagt Schari Grabow. Ob der Termin nun machbar sein wird, steht natürlich in den Sternen. Das sehen die Frischvermählten aber entspannt. Denn sie sind sich einig: „Die erste Hochzeit war perfekt“.

Von Antje Preuschoff