Liebe statt Wut: So helfen Brandenburger Hundetrainer Dackel Egon

Wut gehört zum Leben von Dackel Egon. Der Rauhaarteckel ist drei Jahre alt und stur. Er knurrt und zeigt Hundetrainer Mathias Grüttner die Zähne. Die Drohung lässt ihn kalt, obwohl Egon seine Vorbesitzerin mehrmals gebissen hat.

Erziehungscamp für ein neues Leben

Denn jetzt trägt der Dackel aus Sachsen einen Maulkorb und lebt seit Juni im Erziehungscamp der Brandenburger Havelhunde. Am Eichhorstweg 5 auf der Scholle bereiten Mathias und Melanie Grüttner Vierbeiner auf den Alltag mit Menschen vor.

Dackel Egon sucht ein neues Zuhause. Quelle: André Großmann

„Wenn Egon keine Lust hat, warnt er nicht lange und geht sofort drauf los. Er testet seine Grenzen aus und will seinen Willen durchsetzen. Doch hier lernt er, dass Beißen nicht zum Erfolg führt“, sagt Mathias Grütner.

Hund mit Stimmungsschwankungen

Oft reagiert Egon über und weiß nicht, wohin mit seiner Laune. „Das ist nicht nur unschön für den, der es abbekommt, auch Egon merkt man deutlich an, dass er sich nicht wohl fühlt. Kleine Erfolge zeigen uns aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Mathias Grüttner.

Für die Erziehung des Tieres arbeitet der 36-Jährige mit Körpersprache und Bindung. „Wir stoßen ihn auch mal leicht beiseite, lassen ihn meckern und einfach Hund sein. Mittlerweile ist er schon deutlich ruhiger und akzeptiert klare Regeln“, kommentiert der Hundetrainer.

Seine Frau Melanie läuft mit Egon über das Feld, lässt Egon Leckereien im Gras suchen und streichelt den Hund. Es sind Momente, in denen der Dackel schweigt und genießt. Aktuell erziehen die Trainer im Camp fünf Hunde.

Regeln und Zeit für Tiere

„Unser Herz schlägt für Tiere, die in der Gesellschaft keinen Platz mehr finden. Es gibt Hunde, die neigen genetisch bedingt dazu, mehr Aggressionen zu zeigen. Das wird leider oftmals in der Gesellschaft nicht mehr anerkannt oder zugelassen. Was kaputt ist, wird einfach entsorgt und nicht mehr repariert. Wir nehmen uns die Zeit und zeigen den Tieren Regeln. Es ist erstaunlich, dass gerade diese Hunde oftmals am ehrlichsten sind. Das sehen wir auch bei Egon“, sagt die Brandenburgerin.

Die Arbeit mit den Vierbeinern macht sie und ihren Mann Mathias glücklich und brachte das Paar 2013 im Brandenburger Tierheim zusammen. Das Duo sucht momentan Unterstützung fürs Team.

Ende einer Dramaqueen

Heute betreuen die Brandenburger auf ihrem Gelände Fundhunde, nehmen sie in einer Hundepension auf und schulen Welpen. Weil sich auf dem Grundstück 25 Hunde verschiedener Rassen wie Cane Corso, Rottweiler und Cocker Spaniel in ihrem Zwinger bewegen, ist jeder Tag anders.

Dackel Egon hat sich auf seine Couch zurückgezogen. Aus der Dramaqueen ist ein Genießer geworden. „Trotz seines Sturkopfs braucht er klare Regeln. Ihm würde ein junger, dynamischer Besitzer gut tun, der sich auch von einem Ausraster nicht beeindrucken lässt. Egon hat ja noch einen großen Teil seines Lebens vor sich, denn Dackel werden oft 15 bis 16 Jahre alt“, sagt Melanie Grüttner.

Wunsch für einen neuen Besitzer

Nur am Abend nimmt ihm Trainer Mathias Grüttner den Maulkorb ab und arbeitet weiter an der Vermittlung des Tieres. „Es bringt ja nichts, sich hinter Problemen und Konflikten zu verstecken. Wir gehen sie direkt an und sehen, was den Tieren gut tut. Wenn wir sehen, wie sie sich entwickeln, macht uns das glücklich“, sagt Melanie Grütner.

Hundetrainerin Melanie Grüttner läuft mit Dackel Egon. Quelle: André Großmann

Sie und ihr Mann hoffen, dass Egon ein neues Heim findet. Denn bislang hat sich kein Besucher des Hundezentrums für den Dackel interessiert. „Er braucht geistige Auslastung, viel Action und Bewegung. Sinnlose Ballspiele werden ihn nicht glücklich machen. Und wenn er sich einmal für einen Menschen entscheidet, wird er ihn abgöttisch lieben“, sagt Melanie Grüttner und läuft mit Egon die nächste Runde.

Infos zu Dackel Egon unter 01735935470 oder per Mail an info@havelhunde.de

Von André Großmann