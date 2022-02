Brandenburg/H

Es ist sicher nicht die ideale Beziehung zwischen Steve S. (33) und seiner zwei Jahre älteren Partnerin, beide aus Brandenburg an der Havel. Die On-und-Off-Beziehung hält aber trotz etlicher Gewaltausbrüche immerhin rund zehn Jahre. Zeitweise halten beide den Fortbestand ihrer Verbindung geheim. Schluss ist erst im vergangenen Juni.

„Weil ich ihn geliebt habe, habe ich mich nicht getrennt“, sagt die Zeugin, die im Strafprozess gegen den gelernten Tischler aussagen muss und wiederholt mit den Tränen kämpft. Die gemeinsame Geschichte mit S. scheint für die Friseurin noch keineswegs abgeschlossen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Staatsanwalt wirft Steve S. 15 Straftaten vor, darunter einige schwere Verbrechen wie die Brandstiftung am 9. September 2020 auf zwei Laubengrundstücken am Beetzsee. Eines der Gartenhäuser gehörte Steve S. und seiner langjährigen Partnerin, das andere ihrer Schwester und ihrem Schwager.

Die 4. Strafkammer des Landgerichts möchte nicht nur wissen, aus welchen Gründen was genau in der Brandnacht geschehen ist. Die Richter wollen sich zugleich ein Bild des Angeklagten machen, eines Mannes, der einen Beruf und Fähigkeiten hat und eigentlich gut durchs Leben gehen könnte.

On- und Off-Beziehung in Brandenburg an der Havel

Einen Schlüssel zum bisherigen Leben dieses Mannes hält der Mensch in den Händen, der ihn über Jahre mutmaßlich am besten kennengelernt hat: Seine Ex-Freundin, die aus Liebe zwei bis drei Hass- und Gewaltausbrüche pro Jahr ertragen hat. Schlagen, Haare ziehen, würgen.

Die Frau hat jedes Mal Blessuren davongetragen und sich mal im Badezimmer, mal in der Küche vor dem Wüterich in Sicherheit bringen müssen. Sie hat Anzeige erstattet und dann wieder zurückgezogen. Sie hat eine Gewaltschutzanordnung erwirkt, versichert aber: Das ist lange her.

Liebevoll als Stiefvater

Alles andere als Hass empfindet diese Frau offenbar auch heute noch. Die Zeugin spricht unter Tränen über seine positiven Seiten: „Er war lieb, wenn er gebraucht wurde, dann war er da.“ Auf für ihren Sohn, mit dem er viel unternommen hat.

Der Junge habe an ihm gehangen, habe Papa zu ihm gesagt, im vergangenen Jahr aber auch vergebens auf Post von ihm zum Geburtstag gewartet.

Die liebevolle Partnerin und Mutter nimmt den Angeklagten dort in Schutz, wo sie es vertreten kann. Er sei stets nur dann ausgerastet, wenn er betrunken war oder vorher Speed genommen hatte. Nicht immer, aber immer dann, wenn er einen Anlass sah. Eifersucht etwa.

Zeugin: „Er hat jede Party gesprengt“

Nicht nur die Partnerin bekommt dann etwas ab, handgreiflich wird der Mann, dessen Gesicht in diesen Momenten ganz böse wird, auch gegen andere. Die Zeugin fasst die eskalierenden Momente so zusammen: „Er hat jede Party gesprengt.“

Mit dem Alkohol und den Drogen wird es schlimmer nach dem Tod seiner Mutter im August 2019, bestätigt die Zeugin das, was der Angeklagte schon zum Prozessauftakt am vergangenen Dienstag gesagt hat.

Die Familie der Friseurin hat bereits vor mehr als zwei Jahren mit Steve S. gebrochen. Denn Schwester, Schwager und Vater ist die Gewalttätigkeit von Steve S. nicht verborgen geblieben. Ihren Vater hat er einmal sogar so heftig geschubst, dass er gegen eine Scheibe prallte, die dabei zersprang.

Heimliche Fortsetzung der Beziehung

Offiziell trennt sich das Paar mit Rücksicht auf ihre Familie schon deutlich vor der Brandnacht im September 2020. Doch heimlich treffen sich beide weiterhin. Die nach ihren Worten „endgültige Trennung“ folgt erst kurz vor seiner Verhaftung im Juni 2021. Er hat eine andere.

Die Brandstiftung in der Gartensparte trifft die Zeugin deutlich schwächer als ihre Schwester und deren Schwager, der zu Steve S.’ Hauptfeind geworden ist. In ihrer Laube entsteht ein Schaden von ein paar hundert Euro.

Das Haus des Schwagers nebenan ist dagegen durch den Brand und die Löscharbeiten so gut wie komplett zerstört. Auf 8000 Euro schätzt er als Zeuge vor Gericht allein den Materialschaden. Mindestens 16 Wochenenden verbringen er und Freunde mit der Instandsetzung.

Von Jürgen Lauterbach