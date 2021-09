Ziesar

Im Rahmen der „Wenzlower Sommermusiken“ ist an diesem Mittwoch der aus Wollin stammende Tenor Richard Neugebauer in der Stadtkirche von Ziesar zu Gast. „Wir haben den ursprünglichen Plan, den Liederabend in der Glienecker Kirche zu veranstalten, aufgegeben. Wir rechnen mit einem großen Andrang, der in Glienecke unter Corona-Bedingungen nicht beherrschbar ist“, teilte Kantor Thorsten Fabrizi vom Förderverein für Kirchenmusik Laudate der MAZ mit. Unverändert bleibt das Programm. Ab 19 Uhr wird Neugebauer unter dem Titel „Schwärmerische Romantik“ unter anderem Lieder von Richard Strauß zu Gehör bringen. Fabrizi begleitet ihn am Klavier.

Von Frank Bürstenbinder