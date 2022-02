Brandenburg/H

Der kommunale Liegenschaftsbetrieb GLM soll stärker von den Stadtverordneten kontrolliert werden, fordern die Linken-Fraktionsvorsitzenden Heike Jacobs und Andreas Kutsche. Sie haben für März einen Antrag gestellt, nach dem wieder ein Werksausschuss eigens für GLM gebildet werden soll.

Kontrolle über den Eigenbetrieb

„Es gibt das Bestreben im Rathaus, das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement mit Geld zu füttern, da wollen wir etwas Kontrolle über den Eigenbetrieb behalten“, sagt Kutsche. Der Werksausschuss müsse nicht unbedingt monatlich tagen, solle aber wie ein Aufsichtsrat fungieren und große Vorhaben begleiten – schließlich hätten auch andere kommunale Einrichtungen wie das Klinikum oder das Theater Aufsichtsräte.

Land Brandenburg lässt Ausschuss zu

Der Vorstoß der Linken ist im Übrigen gedeckt durch die Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg. Im Paragrafen 8 heißt es da: „Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes kann die Gemeindevertretung einen Werksausschuss bilden.“ Man kann ihn bilden, muss es aber nicht tun.

GLM soll in Brandenburg an der Havel investieren

Zum Begründen ihres Antrags wählen Jacobs und Kutsche die gleichen Sätze, die auch die Stadtverwaltung im GLM-Wirtschaftsplan für 2022 verwendet hatte: „Neu ab 2022 wird sein, dass die Stadt für Investitionen nur noch dann Zuschüsse gewährt, wenn diese über Fördermittel refinanziert werden. Es ist vorgesehen, dass der Eigenbetrieb GLM Bauinvestitionen weitestgehend nur noch aus Eigenmitteln finanziert, damit entfallen im Gegenzug die jährlichen Entnahmen durch die Stadt (Verkaufserträge aus Immobilien). Im Weiteren werden die jährlichen Verluste des GLM durch die Stadt ausgeglichen.“

Neue Kredite sind möglich

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hatte erst jüngst im Hauptausschuss betont, kommunale Investitionen über den Eigenbetrieb realisieren zu wollen. Dieser könne flexibler reagieren, auch mal Geld bei Bedarf umschichten und könne Kredite aufnehmen. Mit dem schwerfälligen kommunalen Haushalt gehe das nicht so einfach. So soll beispielsweise das neue Schulzentrum am Wiesenweg von GLM gebaut werden, auch die Erweiterung der neuen Oberschule in der Caasmannstraße.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus dem Haushalt könnten Verluste des GLM ausgeglichen werden. 2021 hat das Rathaus gut zwei Millionen Euro dorthin überwiesen, in diesem Jahr sollen es knapp 2,6 Millionen Euro sein.

Sieben Millionen Euro zusätzlich

Just zeitgleich mit dem Linken-Antrag gab es eine Mitteilung von Kämmerer Detlef Reckow an den Finanzausschuss über einen unerwarteten Geldsegen von zusätzlich 7,3 Millionen Euro: „Wir haben den Abschlagsbescheid für die Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindefinanzierung erhalten. Danach können wir im Vergleich zu den Planungsannahmen aus der November-Steuerschätzung für 2022 mit deutlich höheren Erträgen rechnen (plus 5,5 Millionen Euro in 2022 und 1,8 Millionen Euro in 2023).“

Stärken des Liegenschaftsbetriebes

Um irgendwelchen neu aufbrandenden Ausgabenwünschen entgegen zu wirken, schränkt der Kämmerer sogleich ein: „In Auswertung der Haushaltsdiskussion gehen wir von einer breiten Zustimmung dahingehend aus, dass wir diesen Mehrertrag nicht in die Verbesserung des Planergebnisses stecken sollten, sondern die Mittel GLM zur weiteren Stärkung der Liquidität in Richtung der anstehenden Investitionen zuführen sollten.“

200.000 Euro für Schulerweiterung

Zudem könne Brandenburg an der Havel mit zusätzlichen 400.000 Euro an Investitionspauschalen rechnen, mit der Hälfte davon sollen gestiegene Baukosten an laufenden Projekten ausgeglichen werden. „Der verbleibende Betrag soll ebenfalls GLM zugeführt werden, nämlich 200.000 Euro für die Erweiterung der Oberschule Caasmannstraße.“ Reckow sagt gleichzeitig: „Damit soll wiederum kein Einfluss auf die geführte Schuldiskussion genommen werden.“

Von André Wirsing