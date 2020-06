Linie 2: Expressbus soll Vorrang haben

Brandenburg/H

Die schlechte Nachricht von der dauerhaften Sperrung der Brücke 20. Jahrestag bis zu einem Neubau hat einen einzigen positiven Aspekt: Verkehrsbetriebe-Chef Jörg Vogler kann nun planen – für Jahre.

Neue Linien bleiben

Jörg Vogler ist Chef der Verkehrsbetriebe Brandenburg. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Die neuen Linien bleiben bestehen, zum Jahresende hin werden wir möglicherweise ein paar Optimierungen vornehmen – an der Linienführung und an den Takten. Bislang ist der Zuspruch der Fahrgäste sehr gut“, sagt Vogler. Änderungen werde es – wenn überhaupt – zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember geben.

Zweigeteilte Linie 2

Seit dem 10. Februar verkehren Busse auf der Linie 2 (als Ersatz für die weggefallene Tram-Linie 2) auf zwei Zweigen. Einmal fahren Busse zwischen den Haltestellen Quenzbrücke und Fontanestraße über die Umleitung Industriegelände. Zudem gibt es stündlich noch einen Expressbus zwischen Quenzbrücke und Hauptbahnhof/ZOB über die Klingenberg-Siedlung mit Anschluss an den RE 1.

Vorrang an der Ampel

„Wenn erst 2022 mit dem Neubau der Brücke begonnen wird, dauert es noch mindestens zweieinhalb Jahre, bis man sie nutzen kann. Dann müssen wir jetzt noch einmal neu diskutieren, ob unsere Busse eine Bevorrechtigung zur Auffahrt von der Klingenbergstraße auf den Zentrumsring bekommen“, sagt Vogler. Das koste eine hohe fünfstellige Summe, die Ampeln entsprechend umzubauen und zu programmieren. Aus den provisorischen Linien werden nun aber feste über einen langen Zeitraum. Da lohne sich die Investition.

Abbruch wird zum Problem

Auf die versperrten Wege über die Brücke habe sich das Unternehmen mittlerweile gut einstellen können. Das größere Problem sei aber der Abbruch des Bauwerks und das fehlende Unterfahren auf der B 102 in diesem Zeitraum. Dann fallen alle Verbindungen von der Fontanestraße in Richtung Wilhelmsdorf und in Richtung weg. Die Busse stünden wie alle anderen Verkehrsteilnehmer im Stau.

Vorbilder gibt es schon

„Wir müssen darauf hinarbeiten, dass die Sperrzeiten so gering wie möglich gehalten werden.“ Als positives Beispiel nennt Vogler die Arbeiten an der B 1 vor zwei Jahren, als am Kreuz Zehlendorf der A 115 jeweils nur für einige Wochenenden gesperrt worden war.

