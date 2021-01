Brandenburg/H

Eine Straßenbahnanbindung für den Klingenberg fordert weiterhin die Linke. Mit der Idee war Fraktionschef Andreas Kutsche bereits im vergangenen Juli an die Öffentlichkeit gegangen. „Bis auf das Statement des Geschäftsführers der Verkehrsbetriebe gab es wenig Resonanz im politischen Raum. Vernommen haben wir allerdings schon, dass auch die Wegbegleiter der Grünen und SPD sich einen Ausbau und damit Stärkung der Elektrischen vorstellen könnten.“

Möglicherweise Ringbahn

Kutsche sieht es weiter als sinnvoll an, die Linie 2 als Ringbahn über den Klingenberg zu führen, gegebenenfalls auch eingleisig. „Die Wegeführung über eine Brücke am Altstadt-Bahnhof ist ebenfalls sehr kostspielig. Diese könnte dann auch schmaler gebaut werden.“

Zehn Millionen für die Brücke

Für den vorgesehenen Brückenkörper für die Straßenbahn werden mehr als zehn Millionen Euro benötigt, wobei die Streckenanbindung vom Nicolaiplatz zur Friedrich-Engels-Straße bis zum Quenz auch mit einem Bus erfolgen könnte.

Hindernis am Bahnübergang

Andreas Kutsche, Fraktionschef der Linken. Quelle: Rüdiger Böhme

Kutsche verschweigt nicht, dass es Hindernisse für die Klingenberg-Tram allein durch den Bahnübergang gibt, höhengleiche Kreuzungen sind bei Neuanlagen ausgeschlossen. „Hauptsignale und Bahnhof Altstadt sind in der Nähe. Da die Strecke noch nicht elektrifiziert ist, könnte dies über eine Ausnahmegenehmigung vielleicht doch ermöglicht werden.“

Auf dem Görden habe es auch noch keine Havarie beim Queren der Rathenower Bahn gegeben. „Rechtlich wäre es bei einem entsprechenden juristischen Wohlwollen sicher möglich.“

Autonome Busse im Gespräch

Wenn die Linie 2 zukünftig durch mehr Fahrgäste gestärkt werden soll, müssten der Klingenberg und der Quenz besser angebunden werden. Auch die Taktung sollte attraktiver werden. „Wenn eine Anbindung nicht geht, sollten wir darüber nachdenken, wie wir für die Bewohner der Klingenberg- und Quenz-Siedlung die Attraktivität des ÖPNV verbessern können. Vielleicht wäre das autonome Fahren von Kleinbussen eine sinnvolle Ergänzung. Ein Pilotprojekt wäre doch die vorgeschlagene Streckenführung allemal wert.“

Zukunftsplan der VBBr

Kutsche regt ein Zukunftskonzept der VBBr an: Wie sieht der ÖPNV in Brandenburg an der Havel in fünf, zehn oder 20 Jahren aus?

