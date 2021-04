Brandenburg/H

Alle Jahre wieder finden sich auf den Tagesordnungen der SVV und des Hauptausschusses die immer gleichen Vorschläge zum Verkauf kommunale Grundstücke. Die Stadt „Brandenburg an der Havel verkauft ihr Tafelsilber, sprich ihren Boden, an Investoren“, klagt jetzt die Linke-Fraktionschefin Heike Jacobs.

Damit gebe die Stadt langfristig eine wichtige strategische Ressource aus den Händen. Gerade 2020 wurde beispielsweise ein großes, zentral gelegenes Wassergrundstück an der Homeyenbrücke, also an der Pforte zur Altstadt an den Meistbietenden verkauft.

Verkauft ist verloren

Saniert die Stadt dadurch den Haushalt? Die Linken glauben das nicht. „Wir geben als Stadt unsere Gestaltungsmöglichkeiten aus den Händen. Die Folge ist, dass die Mieten und Bodenpreise aktuell rasant steigen.“ In den Jahren 2018 bis 2020 sei der Mietspiegel in der Stadt um fünf Prozent gestiegen.

Viele Jahre stagnierende Preise

Investoren wie an der Osthalbinsel würden mit ihrer sehr hochwertigen und auf Exklusivität gerichteten Bauweise den Mietspiegel und die Grundstückspreise für in die Höhe treiben. In der Tat kannte auch in Brandenburg in den zurückliegenden Jahren Miet- und Verkaufspreise nur eine Richtung: Nach oben.

Allerdings waren dem Boom mehr als zwei Jahrzehnte sehr niedriger Preise in der Havelstadt vorausgegangen. Und noch heute liegenden die Preise weit hinter den von Falkensee oder dem Potsdamer Umland zurück.

Jacobs: „Wir Linke setzen uns schon lange für eine andere Grundstücks- und Bodenpolitik ein. Aktuell diskutieren wir in der SVV unseren Antrag, zukünftig kommunalen Boden stärker im Erbbaurecht zu veräußern.“ Denn nur wer eine langfristige Stadtentwicklung anstrebe, habe in Jahrzehnten noch die Möglichkeit, auf städtische Flächen zuzugreifen und zum Gemeinwohl zu gestalten.

Gute Beispiele für Erbpacht

Es gibt Beispiele, bei denen in Brandenburg das Erbbaurecht aktiv angewendet wurde. Ein prominentes Beispiel sei das Gelände des Klinikums in der Hochstraße oder die alte Feuerwache am Wiesenweg.

Die Idee hinter der Erbpacht ist einfach: Eltern, Kinder und Enkel bekommen eigentumsähnliche Rechte an einem Grundstück, das sie bebauen und auch vererben können. Auch kann das Wohnhaus auf dem Grundstück problemlos verkauft werden. Erworben wird ein Erbbaurecht für 99 Jahre, das immer die Option auf Verlängerung beinhaltet. Die Stadt erhält für die Nutzung des Grundstücks eine Erbpacht.

Der Vorteil für die Kommune liegt darin, dass die Kommune handlungsfähig bleibt und gezielte Quartiers-Entwicklung betreiben kann. Heike Jacobs: „Wir fordern den Stopp des Verkaufs städtischer Grundstücke insbesondere im Innenstadtbereich und die Veräußerung in Erbbaupacht. Was in anderen Städten wie Rostock längst beschlossen ist und umgesetzt wird, sollte auch in unserer Kommune wieder möglich sein.“

Von Benno Rougk