Brandenburg/H

Zwischen dem Linken-Direktkandidaten Tobias Bank (35) aus Wustermark-Elstal und seinem Überraschungsgast Manfred Linke (90) aus Brandenburg an der Havel liegen ein paar Jahre. Was will ein Mann mit langer Lebenserfahrung wissen von einem Vertreter seiner Enkelgeneration, der im Bundestag das ganze Volk vertreten will? Auch die alte und weise Bevölkerungsgruppe.

Es fängt gleich gut an. Manfred Linke erfährt, dass sein Gegenüber studierter Historiker, Politik- und Verwaltungswissenschaftler ist und als Referent für die Bund-Länder-Koordination im Deutschen Bundestag beschäftigt ist. Eine Steilvorlage für den geistesgegenwärtigen Fragesteller.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Warum wollen Sie denn unbedingt in den Bundestag, wenn sie dort schon arbeiten und doch auch in Ihrem Beruf Aufstiegsmöglichkeiten haben, die Sie sicherlich auch befriedigen würden?“, fragt Manfred Linke.

„Sie haben doch auch andere Aufstiegsmöglichkeiten. Warum wollen Sie denn in den Bundestag?“, fragt Manfred Linke seinen Gesprächspartner. Quelle: Heike Schulze

Ein wenig überrascht pariert de Befragte den kleinen Stich gekonnt. In seiner Referentenposition habe er einmal den Bundestagsausschuss für Kommunales betreut, antwortet Tobias Bank. Dort in der zweiten Reihe sitzend sei er darüber erschrocken gewesen, „wie wenig ein Großteil der Bundestagsabgeordneten davon weiß, was Kommunalpolitiker zu bewältigen haben“.

Tobias Bank hat sich schon als PDS-Mitglied vor 20 Jahren für Politik und die Probleme seiner Heimatgemeinde interessiert. Er ist kaum zu bremsen, wenn er über sein Leib-und-Magen-Thema spricht. Doch Manfred Linke bremst den 55 Jahre jüngeren Mann freundlich mit einer passenden Anschlussfrage.

Kommunalpolitik als Steckenpferd

Wenn er es denn tatsächlich in den Bundestag schaffen sollte, worauf will er sich dann konzentrieren? Mit seiner Antwort zögert der Linken-Politiker keinen Augenblick. Sein Steckenpferd Kommunalpolitik möchte er auch auf höchster Volksvertretungsebene reiten. Den Bundestagsausschuss für Bauen, Wohnen Infrastruktur und Kommunen hat er daher fest im Visier.

Und wird er als Neuling dann nicht erst einmal untergebuttert von den erfahrenen Abgeordneten? Der körperlich und geistig fitte Rentner aus Hohenstücken ist gespannt auf die Antwort. Tobias Bank schaut sich vor seinem geistigen Auge in den eigenen Reihen der Linksfraktion um.

Tobias Bank bleibt keine Antwort schuldig und hat Spaß an der Diskussion mit einem 55 Jahre älteren Mann. Quelle: Heike Schulze

Bange ist ihm ganz und gar nicht. Denn er sei gut vernetzt, kenne seine Leute aus seiner bisherigen Arbeit. Und sie kennen ihn. Tobias Bank versichert, dass die mit ihm befreundete Kerstin Kassner gesagt hat, dass sie sich keinen besseren Nachfolger als ihn vorstellen könne.

Selbst einigen seiner politischen Gegner stellt der Bundestagsmitarbeiter ein gutes Zeugnis aus. Mit den Fraktionen der SPD, der Grünen und der FDP habe er immer sehr gut zusammengearbeitet.

Ost-West-Angleichung Rente

Einen 90 Jahre alten Mann, der schon die Eiserne Hochzeit gefeiert hat, interessieren natürlich auch die Themen seiner Generation. Manfred Linke versteht nicht, warum es die Ost-West-Angleichung bei der Rente immer noch nicht gibt und rennt bei Tobias Bank offene Türen ein.

Nur zu gern schließt sich der Politiker seinem MAZ-Überraschungsgast an und weist darauf hin, dass die linke Oppositionspartei schon lange dafür kämpfe und außerdem, so wie der Brandenburger Rentner, dafür eintrete, dass alle für eine „solidarische Bürgerrente“ in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen müssen.

Drogenpolitik umstritten

Manfred Linke ist nicht ganz sicher, ob er es für richtig hält, dass schon 16-Jährige, die noch wenig Lebenserfahrung haben, schon wählen sollten. Tobias Bank ist ganz klar dafür, unter anderem weil auch schon manche 16-Jährige als Auszubildende Steuern abführen.

Der MAZ-Überraschungsgast drängt darauf, dass im Katastrophenfall wie in Ahrweiler die Informationen besser und breiter fließen. Mit Sirenen. „Denken Sie daran, viele Rentner haben kein Handy“, mahnt er sein Gegenüber, der zustimmend nickt.

Wo weniger Einigkeit herrscht, ist beim Thema Drogen, die Manfred Linke und andere ältere Leute als Bedrohung empfinden. Wenig begeistert scheint er über die Position des Linken-Politikers, der Cannabis in bestimmten Mengen legalisieren würde, um Dealern das Wasser abzugraben.

Banks Alternative zum Bundestag

Zwischen Alkohol und Cannabis sieht der Politiker keinen wesentlichen Unterschied. Manfred linke schaut etwas ungläubig.

Mit der letzten Frage schließt sich ein Kreis. „Was machen Sie, wenn Sie nicht in den Bundestag gewählt werden?“, fragt Manfred Linke. Tobias Bank möchte in dem Fall seine bisherige Angestelltentätigkeit im Bundestag fortsetzen und vielleicht an einer Doktorarbeit schreiben.

„Ansonsten bin ich flexibel und würde mich auf dem Arbeitsmarkt umsehen und bewerben“, versichert der Havelländer, der seiner Kommunalpolitik in Wustermark mit Sicherheit treu bleibt. „Ich habe bei den vergangenen beiden Gemeindevertreterwahlen die meisten Stimmen aller Kandidaten erhalten“, erzählt er stolz.

Von Jürgen Lauterbach