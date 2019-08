Brandenburg/H

Im arbeitsrechtlichen Konflikt mit seiner Arbeitgeberin springt die Linken-Fraktion im Landtag an diesem Mittwoch ihrem Parteifreund Andreas Kutsche aus Brandenburg/Havel bei.

Der Landtagsabgeordnete Andreas Bernig fordert die Geschäftsleitung des städtischen Klinikums im Namen seiner Fraktion auf, die Kündigung des Vize-Betriebsratsvorsitzenden zurückzunehmen. Dessen Kündigung wertet Bernig als „ Racheakt“.

Der Linken-Politiker nimmt Bezug auf den Arbeitsgerichtstermin an diesem Donnerstag in Brandenburg/Havel. In dem laufenden Verfahren stehen sich Andreas Kutsche und die Geschäftsführung des Klinikums gegenüber.

Bewertung als Arbeitszeitbetrug

Das Brandenburger Klinikum hatte Andreas Kutsche, der am 1. September für das Landtagsdirektmandat im Wahlkreis „ Brandenburg an der Havel II“ kandidiert, Anfang Juni fristlos gekündigt. Denn die Arbeitgeberin erkennt in seinem Verhalten einen Arbeitszeitbetrug und bewertet ihn als besonders schweren Vertrauensbruch.

Andreas Kutsche hatte in einer Teilbetriebsversammlung im Mai ein neues Dienstplanprogramm für die Erfassung der Arbeitszeit vorgestellt und zur Anschauung seinen eigenen Dienstplan an die Wand projiziert.

200 Euro pro Sitzung

Anhand der dort eingetragenen Daten fiel der anwesenden Geschäftsführung auf, dass Kutsche seine Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen als Arbeitszeit eingetragen hatte.

Dass der stellvertretende Betriebsratschef seine ehrenamtliche, mit 200 Euro pro Sitzung entschädigte Teilnahme an der Klinikum-Aufsichtsratssitzung als Arbeitszeit einträgt, wertet die Klinikum-Leitung als Arbeitszeitverstoß und Vertrauensbruch.

Bernig : Kündigung nicht nachvollziehbar

Andreas Bernig erklärt für die Linken-Landtagsfraktion als deren Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und Gewerkschaften, dass die fristlose Kündigung von Andreas Kutsche nicht nachvollziehbar sei.

Bernig begründet diese Position damit, dass Kutsche seit zehn Jahren die Zeiten der Aufsichtsratssitzung in das Dienstplansystem eintrage. Das hätte der Geschäftsleitung längst auffallen müssen, schreibt der Linken-Politiker.

„ Racheakt “ zurücknehmen

Zwar sei die Rechtslage zur Anrechnung als Arbeitszeit von Aufsichtsratssitzungen unklar, räumt Bernig ein. Aber in anderen Aufsichtsräten sei es gängige Praxis, dass die Sitzungszeiten als Arbeitszeit angerechnet werden.

Bernig: „Ich fordere die Geschäftsleitung auf, diesen offensichtlichen Racheakt am Vize-Betriebsratsvorsitzenden zurückzunehmen.“

Rache wofür? Die Linken-Fraktion gibt folgende Antwort: „Als Verdi-Mitglied war Andreas Kutsche maßgeblich an der Organisierung von Streiks und Warnstreiks beteiligt. Seine Zielstrebigkeit und sein konsequentes Handeln führten schließlich mit zum Abschluss eines Pflegevertrages und zu Tarifsteigerungen.“

Betriebsrat widerspricht Kündigung

Zu der Arbeitsgerichtsverhandlung an diesem Donnerstag kommt es, weil der Betriebsrat der Kündigung widersprochen hat. Somit versucht die Klinikum-Leitung, die fristlose Kündigung gerichtlich durchzusetzen.

Weil Kutsche Mitglied des Betriebsrates ist, genießt er besonderen Kündigungsschutz. Nur über ein Beschlussverfahren am Arbeitsgericht wäre die angestrebte Kündigung durchsetzbar. Die Hürden sind allerdings hoch und solche Verfahren sind in der Regel langwierig.

