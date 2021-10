Live-Performance im alten Brandenburger Stadtbad

Brandenburg/H

Fließende Bewegungen auf trockenem Grund: Am Samstag, 16. Oktober, wird in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im alten Stadtbad in Brandenburg an der Havel eine Live-Performance von Amie-Blaire Chartier, Janina Steinmetz und Anne Müller zu erleben sein.

Müller ist eine der Mitgründerinnen des Stadtbad-Vereins, der das Haus mit verschiedenen Projekten und Kunstaktionen in einen neuen Kulturort für die Stadt Brandenburg verwandeln will.

Die Performance am Samstag bietet Einblicke in ein improvisiertes Fotoshooting. Ein tanzender Körper in Bewegung, eine Kamera suchend, aufgreifend, störend. Live produzierte Wassersounds und Klangebenen gehören dazu. Eine ebenso live erzeugte Videoprojektion umspült die Körper. Durch stetige Improvisation der Künstlerinnen entsteht im Becken des historischen Stadtbades ein Zusammenspiel aus Tanz, Klang und Bild. Der Fokus liegt im Gegenseitigen.

Badespielzeug mitbringen

Das Publikum kann selbst zum Gelingen der Aufführung beitragen. „Bringen Sie Ihr Badespielzeug, Badekappen, Badepalmen, Sandförmchen, Schwimmflügel, Rettungsringe und Badespäße mit und stellen sie Ihre persönlichen Badehelfer den Künstlerinnen für den Zeitraum der Performance zur Verfügung“, heißt es in der Ankündigung des Teams vom Stadtbad-Verein.

Zusammen mit Anne Müller wird Amie-Blaire Chartier das Publikum zum Staunen bringen. Sie ist eine kanadische, zeitgenössische Tänzerin mit derzeitigem Wohnsitz in Berlin. Seit 2017 ist sie international aktiv und hat sowohl an Repertoire-Arbeiten und Choreographien in ganz Europa mitgewirkt. In ihrer eigenen künstlerischen Praxis legt Amie-Blaire großen Wert auf den kreativen Austausch und die Erschaffung von offenen und sicheren Räumen, um fruchtbaren Boden für den eigenen Ausdruck zu schaffen.

Videoinstallationen im Foyer

Janina Steinmetz ist spezialisiert auf Lifestyle-Fotografie und verfolgt mit besonderem Interesse die Stärkung der weiblichen Rolle in der Gesellschaft. Ob angewandt oder künstlerisch, für die Fotografin ist es kein Entweder-oder, sondern vielmehr eine Kombination aus beidem, die sie an der Ausübung ihrer Arbeit als Lichtbildnerin fasziniert und sie immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.

Das Foyer des Stadtbades wird durch eine Videoinstallation in ein großes Abwaschbecken transformiert, in dem unermüdlich Teller, Gläser und Besteck gespült und beschäumt werden.

Von MAZ