Kostenlos bis 16:25 Uhr Liveticker: So läuft die Stadtverordnetenversammlung in Brandenburg an der Havel

Die Stadtverordneten von Brandenburg an der Havel kommen an diesem Mittwoch zu ihrer Mai-Sitzung im Theater zusammen. Hier lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen im Überblick.