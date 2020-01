Liveticker: So läuft der MAZ-Talk im Audimax

Brandenburg an der Havel

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Am 5. Dezember wurde die Brücke 20. Jahrestag in Brandenburg an der Havel gesperrt – von jetzt auf gleich.

Viele Fragen gibt es seither um das Bauwerk und die Infrastruktur in der Stadt – aber bislang kaum Antworten. Diese soll es am Donnerstag beim Brückenforum von MAZ und THB im Audimax geben. Wir tickern live aus der Veranstaltung.

Liebe Leser, herzlich willkommen. Heute Abend ab 18.30 Uhr wird es ernst. Im Rahmen eines MAZ-Forums soll diskutiert werden: Wie geht es mit der Brücke 20. Jahrestag in Brandenburg weiter? Wir berichten an dieser Stelle live aus der Veranstaltung. Für Sie am Ticker und schon gespannt wie ein Flitzebogen: MAZ-Redakteur Philip Rißling.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von Philip Rißling