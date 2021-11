Brandenburg/H

In Brandenburger Restaurants dürfen nur noch Geimpfte und Genesene. Die Pflicht zur 2G-Regel sorgt bei Besuchern und Gastronomen für gemischte Gefühle.

Kritik an der Politik

Die Angst vor Umsatzeinbußen und einem harten Winter wächst, denn wegen der Impfquote im Land Brandenburg könnten mindestens ein Drittel der Gäste wegbleiben.

Dieses Schild weist im Restaurant an der Dominsel auf die 2G-Regel hin. Quelle: André Großmann

„Klar rechnen wir mit Umsatzeinbußen. Die Gesetzeslage ist ein Wirr-Warr. Die Glaubwürdigkeit der Politik schwindet und die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran. Geimpfte können das Virus doch genauso übertragen. Daher ist es am sinnvollsten, alle Besucher vorher zu testen, ob geimpft oder nicht. Als Gastronom bin ich doch Dienstleister für jeden“, sagt Michael Seifert vom Herzschlag Brandenburg.

Von Gästen angefeindet

Er wurde auch schon von Gästen angefeindet, weil er die Maßnahmen umsetzte. „Wenn ich jetzt jemanden ausschließe, sehe ich diesen Gast später vielleicht nie wieder. Wir sind auch nach Corona noch Gastronom. Die Politik müsste andere Lösungen präsentieren“, sagt Seifert. Wie diese aussehen sollten, lässt er aber offen.

Angst vor einem neuen Lockdown

Sven Mende von der Gaststätte Malge will sich an jede Vorgabe halten und so einen erneuten Lockdown verhindern. Er rechnet aber mit einem Drittel weniger Umsatz.

Eileen Wedding und ihr Mann Sven Mende betreiben seit Jahren das Ausflugslokal "Malge". Quelle: Rüdiger Böhme/Archiv

„Wir sagen den Gästen schon bei der Reservierung am Telefon, dass sie ihren Impfpass, die Luca- und Covpass-App dabei haben sollten. Wir kontrollieren jeden Gast, weil wir keine Strafen und Bußgelder wollen. Vom Amt war aber in der Corona-Zeit noch nie jemand da, um die Gäste zu überprüfen“, sagt der Gastronom.

Ordnungsamt läuft Streife

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch die Frage lautet: Wie soll die Einhaltung der Regeln kontrolliert werden und von wem? In Brandenburg an der Havel prüfen Gastronomen und der Außendienst vom Ordnungsamt die Regeln der Eindämmungsverordnung.

Die Mitarbeiter der Behörde laufen auf Streife durch die Stadt und sehen sich dann stichprobenartig die Lage an der Eingangstür des Restaurants an. „Wir müssen umsetzen, was uns das Land vorgibt, das ist nicht unsere Eindämmungsverordnung“, sagt Stadtsprecher Jan Penkawa.

Sieben Verfahren gegen Verstöße

Zusammen mit der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) hat die Stadt die Gastronomen in einem Schreiben über die neuen Regeln informiert. Jan Penkawa betont, dass die meisten von ihnen Verständnis zeigen. Bislang laufen in der Gastronomie sieben Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln.

Theresa Schulz ist für jede Maßnahme, die hilft, das Coronavirus einzudämmen. Die Brandenburgerin sieht aber auch, wie schwer es Gastronomen durch die neuen Regeln haben. „Die Politik hat es verschlafen, Planungssicherheit zu schaffen, obwohl sie so viel Zeit hatte und das ist katastrophal. Jetzt sind wieder einige Jobs in Gefahr“, sagt die 25-Jährige.

Entsetzen beim Gaststättenverband

Olaf Lücke ist Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Land Brandenburg. Die 2G-Regel entsetzt ihn. Er bemerkt, dass Weihnachtsfeiern immer häufiger ausfallen und betont, wie angespannt die Personallage in der Branche ist.

Olaf Lücke vom Deutschen Hotel-und Gaststättenverband Brandenburg kritisiert die 2G-Regel. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Viele Beschäftigte in der Gastronomie sind nur mit dem Versprechen zurück gekommen, dass sie nicht mehr in Kurzarbeit müssen. Diese Planungssicherheit ist aber für Unternehmer kaum oder gar nicht gegeben, die Situation wird sich also noch mehr verschärfen.

Das macht die Lage für die Unternehmer psychisch noch schwerer“, sagt Lücke. Er fordert trotzdem alle Gastronomen auf, die 2G-Regel einzuhalten, will aber von der Politik eine Verlängerung der staatlichen Hilfen.

2G „besser als ein Lockdown“

Rico Rudolphi von der Turbine-Bar Brandenburg bestätigt, das jetzt viele Weihnachtsfeiern und damit Umsätze wegfallen. Hier essen Gäste Burger, Pasta und brunchen am Sonntag. Rudolphi hofft auf eine höhere Impfquote und mehr Normalität.

Auch in der Malabar ist die Hoffnung groß. „Wir halten uns an alle Regeln, die vorgegeben sind. 2G ist auf jeden Fall besser als ein Lockdown, denn der würde das Weihnachtsgeschäft kaputt machen“, sagt Sindhu Thapliyal.

Wirt Marco Oriwol glaubt, dass es durch die 2G-Regel kaum Veränderungen gibt. „Ich hatte in der Woche um die zwei Gäste, die noch ein Testergebnis dabei hatten. Viele Besucher freuen sich, dass wir das Impfzertifikat kontrollieren, weil es ihnen Sicherheit gibt. Auch wenn das am Einlass etwas mehr Zeit kostet“, sagt Oriwol.

Olaf Lücke von der Dehoga ist skeptischer, was die nächsten Wochen angeht. „Das wird ein sehr harter Winter für die Gastronomie. Im Vorjahr war das ein Spaziergang dagegen, weil wir staatliche Hilfen und mehr Planungssicherheit hatten. Die Umsätze, die wir verloren haben, lassen sich nicht mehr aufholen. Die neue Verordnung ist der verzweifelte Versuch, die Versäumnisse der Politik auf den letzten Metern zu lösen und das mal wieder auf dem Rücken der Branche “, sagt er der Maz.

Von André Großmann