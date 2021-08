Locktow

Vom Hohen Fläming in den Bundestag: Michael Müller tritt bei der diesjährigen Wahl am 26. September als Direktkandidat für die Freien Wähler im Wahlkreis 60 an. Im Interview mit der MAZ spricht er über seine Ambitionen, wie sein Interesse für Politik gewachsen ist – und was seine Familie von seinem Vorhaben hält.

Herr Müller, wie sind Sie auf die Idee gekommen, für den Bundestag zu kandidieren?

Michael Müller: Wir hatten vergangenes Jahr im September Zentralversammlung – und da wurde das Thema schon mal angeschnitten. Ab November hat man sich dann etwas mehr Gedanken gemacht und auch mit den Kollegen aus Brandenburg an der Havel gesprochen, ob irgendwo Interesse bestehen würde – von deren Seite – dass jemand kandidiert. Das kam zwar nicht so, aber man hat uns Unterstützung zugesichert, wenn von uns jemand kandidiert. Und Brandenburg ist eine wichtige Nummer, das muss man wirklich so sagen. Dazu kommen meine vielen Mitstreiter, die ringsum ebenfalls aktiven Wahlkampf vor Ort betreiben.

Erfolg färbt ab

Warum ist gerade Brandenburg an der Havel so wichtig?

Die vielen Einwohner zum einen. Und die Freien Wähler sind dort im Stadtparlament eine starke Fraktion, die was zu sagen hat. Das war für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Als mir dann aber die Größe des Wahlkreises bewusst wurde – es ist ja ein riesiger Schlauch, der sich von Jüterbog nach oben zieht, vorbei an Potsdam und Brandenburg – da hatte ich dann schon ein bisschen Manschetten. Aber die Unterstützung war da, das hat mich schließlich überzeugt.

Gab es denn außer Ihnen noch andere Bewerber innerhalb der Partei?

Nein, die gab es nicht. Wobei ich davon ausgehe, dass, wenn wir diesmal richtig was reißen – dann wird es in vier Jahren ganz anders aussehen. Erfolg färbt ja auch ab.

Hat sich Ihr Alltag seit der Entscheidung und der Aufstellung als Kandidat schon verändert, ist er turbulenter geworden?

Sagen wir mal so: Man wird schon darauf angesprochen. Die erste Reaktion kam nach der Pressemitteilung, die die Freien Wähler herausgegeben haben. Da schrieb mich ein Kollege an und fragte: Was machst du dann mit deinen Fischen? Da wusste ich, dass irgendwo was aufgetaucht ist – und daraufhin war dann auch viel Resonanz in der Gegend zu bemerken.

Zur Person Zum Wahlkreis 60 gehört die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel, der berlinferne Teil vom Havelland, ein Großteil vom Landkreis Potsdam-Mittelmark und schließlich die amtsfreien Gemeinden Jüterbog und Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming. Der in Berlin-Friedrichshain geborene Michael Müller ist 58 Jahre alt und seit 41 Jahren Forellenzüchter von Beruf. 1998 wurde er das erste Mal zum Stadtverordneten der Stadt Niemegk gewählt, ein Amt, das er innehatte, bis er es im Jahr 2008 aufgrund eines Umzugs niederlegen musste. Seit 2019 ist er wieder Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Niemegk.

Wie ist die ausgefallen?

Die Rückmeldungen waren auf jeden Fall positiv, ich hab das als sehr angenehm empfunden.

Sie waren bereits mit unterwegs, um Plakate aufzuhängen und auf sich als Kandidaten aufmerksam zu machen. Was ist bis zur Wahl noch geplant – kann man sich einen richtigen Wahlkampf vorstellen, in den Sie jetzt gehen?

Meistens führen ja die großen Parteien, die gesetzt sind, Podiumsdiskussionen durch. Und wir werden doch gar nicht gesehen. Am Freitag ist aber eine Podiumsdiskussion des Vereins „Waldkleeblatt“ in Beelitz, zu der ich eingeladen bin. Das ist die einzige offizielle und große Nummer.

Beim Stichwort „groß“ lassen Sie uns noch mal auf den Wahlkreis zurückkommen. Sie haben selber schon festgestellt, dass der eine besondere Dimension hat. Er umfasst sowohl die Stadt Brandenburg als auch viele kleine Orte auf dem Land. Wie wollen Sie alle Wahlberechtigten – die sicherlich unterschiedliche Interessen verfolgen – gleichermaßen erreichen?

Natürlich ist die Interessenlage eine ganz andere. Ich bin ja selber Großstädter –und da ist man in der Regel erpicht darauf, dass rundherum alles schick ist, möglichst besenrein. Nur: Das funktioniert nicht. Die Landwirtschaft ist eine tragende Säule für uns, aber wie die Landwirte auch versuchen, Lebensmittel herzustellen – sie können es den vielen unterschiedlichen Abnehmern nie recht machen. Letztendlich werden ja auch die Preise diktiert. Wenn ich allein daran denke, zu welchen Summen die Discounter das Billigfleisch rausschmeißen. Und jetzt wollen sie für fast das gleiche Geld, dass die Tiere auch alle aus glücklichen Beständen kommen. Das funktioniert doch nicht.

Sie haben sich für den Wahlkampf vor allem die Themen Umweltschutz und Landwirtschaft auf die Fahne geschrieben. Wofür wollen Sie sich außerdem einsetzen?

Wasser ist eigentlich mein größtes Thema. Wir stehen jeden Tag auf und machen den Wasserhahn auf, lassen es erstmal ein paar Minuten ablaufen. Aber wehe, es passiert mal, dass kein Wasser mehr rauskommt. Dann bricht eine Welt zusammen. Und wenn ich sehe, dass man das teure und aufgearbeitete Wasser –um das uns die halbe Welt beneidet – über den so genannten Gartenzähler für die Wiese nutzt, da geht mir der Hut hoch. Mit dem Kampf um den grünsten Rasen während der Hitzeperiode vergeuden wir Wasser, definitiv.

Wenn Sie nach der Wahl in der Position wären, da aktiv etwas zu verändern: Was würden Sie tun?

Letztendlich geht das nur mit der Einsicht des Menschen selber. Ich kann ja schlecht sagen: Jetzt kriegst du nur noch 17,5 Liter Wasser am Tag. So funktioniert es ja auch nicht. Wir reden immer über den Klimawandel – aber eigentlich sind wir der personifizierte Klimawandel. Und durch die Gier, die wir haben, kann es nicht besser werden. Wasser ist meiner Meinung nach eine Thematik, die uns noch schwer auf die Füße fallen wird.

Sie wurden 1998 erstmals zum Stadtverordneten in Niemegk gewählt. Warum haben Sie damals damit begonnen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren?

Es war mir wichtig, das Ohr an bestimmten Themen zu haben. Aus der Zeitung Dinge zu erfahren ist ja schön und gut, aber eine direkte Beteiligung an Entscheidungen zu haben – das fand ich ziemlich wichtig für mich.

Ist das Interesse dann letztendlich gewachsen, weil Sie gemerkt haben, dass Sie auch wirklich was erreichen können?

Natürlich hat sich das mit der Zeit weiterentwickelt, weil man ja auch mehr Durchblick bekommen hat. Anfangs saß man eben bei den alten Hasen dabei und hat sich allerhand annehmen können. Auch wenn man letztendlich in so einer Versammlung nicht immer einer Meinung sein kann – nicht mal, wenn man derselben Fraktion angehört. Aber ein bisschen Streitkultur, mit Betonung auf Kultur, ist meiner Meinung nach nicht verkehrt.

Was macht einen guten Politiker für Sie aus?

Dass er das, was er sagt, auch macht. Einfach authentisch sein. Und sich Problemen stellen – davon haben wir momentan genug.

Was sagt eigentlich Ihre Familie dazu, dass Sie nun auch noch in den Bundestag wollen?

Die wissen: Ich bin verrückt genug dafür. Ich erfahre aber auch ihre Unterstützung. Denn Fakt ist, dass das ein Vollzeitjob sein wird – und den kann man alleine nicht bewältigen.

Von Josephine Mühln