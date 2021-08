Brandenburg an der Havel - Löhne, Mieten, Butterpreise: Was die Direktkandidaten im Wahlkreis 60 wissen und was nicht

Wer nimmt wem die Butter vom Brot vor der Bundestagswahl? Die MAZ hat sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 60 nach Durchschnittsgehältern, Kaltmieten und Butterpreisen gefragt. Hier die Antworten.