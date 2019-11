Ansiedlungen: Die Logistiker kommen!

Brandenburg/H

Die Gewerbegebiete in Schmerzke (Am Piperfenn) und auf dem ehemaligen Opelgelände (Spittastraße) sind nunmehr voll. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat nun vor den Stadtverordneten zwei bedeutende neue Ansiedlungen verkündet: „Nach der Ansiedlung des THW-Ausbildungszentrums und dem geplanten Bundesamt für auswärtige Angelegenheiten handelt es sich diesmal um zwei gewerbliche Ansiedlungen. Beides sind Unternehmen der Logistikbranche und beide haben Eigentum im Gewerbegebiet Schmerzke erworben.“

Zureck will sich vergrößern

Bei dem einen handelt sich um ein bereits in der Stadt angesiedeltes Unternehmen, das nunmehr die Verlegung und Erweiterung des Firmenstandortes in Schmerzke vornehmen möchte. Es werden dabei nach MAZ-Informationen durch die Firma Zureck-Logistik in Schmerzke in einem ersten Bauabschnitt Investitionen in Höhe von etwa zwei Millionen Euro für ein neues Logistikzentrum und eine Lkw-Waschanlage geplant, die vorhandenen Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen.

Alles vertraglich abgesichert

Insgesamt soll die Mitarbeiterzahl von derzeit 90 um weitere 20 erhöht werden. Der Hauptausschuss hatte dem Vertragsabschluss am 21. Oktober zugestimmt, eine 17.700 Quadratmeter große Fläche in Erbbaupacht für 60 Jahre an das Unternehmen zu geben. Zureck behält sich den endgültigen Erwerb vor, die Investitionen sind vertraglich abgesichert. Der Verkehrswert des Grundstücks liegt bei 265.500 Euro, der jährliche Erbbauzins sind 13.275 Euro.

Entlastung des Zentrumsrings

„Durch das verkehrsgünstig angebundene Grundstück wird nach dem Umzug der Firma der Zentrumsring von erheblichem Lkw-Verkehr entlastet“, heißt es in der Vorlage. Die Firma residiert bislang Am Industriegelände, Geschäftsfelder sind Logistik, Spezial- und Schwertransporte, Transportmanagement und Verkehrssicherheitstechnik.

Logistik-Leistung für ZF

Zum anderen handelt es sich um die BLG Logistics. Diese ist mit 18.500 Mitarbeitern Europas größter Automobillogistiker und seit 1877 im Logistikgeschäft tätig. Bislang unterhälkt sie in der Region ein Logistikzentrum in Falkensee für Siemens. Speziell in Brandenburg an der Havel wird das Geschäftsfeld Industrielogistik bedient werden, dabei ist der Hauptzkunde das ZF-Werk in der Caasmannstraße. Am neuen Standort sollen dabei weitere 50 Arbeitsplätze entstehen.

Gemeinsame Erfolge

„Die beiden Ansiedlungen bedeuten zugleich die nunmehr nahezu vollständige Vermarktung unserer Gewerbegebiete in Schmerzke – so wie ja auch im ehemaligen Opelgelände“, resümiert Scheller. An der Spittastraße errichtet dieSpeditionsfirma Lange & Töchter ihren neuen Firmensitz nebst großer Lagerhalle.

Dorit Stawecki leitet die Wirtschaftsförderung in der Stadt. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die Ansiedlungen sind ein großer Erfolg auch für unsere Wirtschaftsförderung unter Leitung von Dorit Stawecki. Wie unsere Wirtschaftsförderung, angefangen von Messekontakten bei der ExpoReal in München bis hin zur Umsetzung mit unserer Liegenschaftsverwaltung von Angelika Köhler, alles zügig und effizient umgesetzt hat, das ist schon sehr gute Arbeit“, lobt der Oberbürgermeister.

Jetzt Konzentration auf Kirchmöser

Auf diesen Erfolgen wolle sich die Verwaltung nicht ausruhen, derzeit bereite sie einen Förderantrag für eine Machbarkeitsstudie zur Vermarktung der weiteren Industrie- und Gewerbeflächen, insbesondere am Standort Kirchmöser vor. Hier finden sich noch wichtige und auch größere Flächen als Potentiale für Ansiedlungen, die aber aufgrund der verkehrlichen Anbindung derzeit nicht richtig genutzt werden können. Dazu suche man gemeinsam mit der Landesregierung Lösungen, die es aber nicht kurzfristig gebe.

Von André Wirsing