Kleins Insel ist Idylle pur mitten in der Stadt, hierher kommen auch Menschen, die keine Parzelle bewirtschaften. Auch wegen des Ausflugslokals „Zur Insel“, seit 2013 wird es von Denis Gabbe bewirtschaftet, ziemlich erfolgreich.

Nun hat der Wirt der Vereinschefin Sabine Borchert mitgeteilt, dass er zum Jahresende aufhört und seinen Mietvertrag kündigt. Das teilte sie zugleich auf Facebook: „Der bisherige Pächter unseres schönen Vereinsheimes wird uns zum Jahresende verlassen. Er hat wohl was Besseres gefunden. Nun suchen wir jemanden mit Herzblut für die Gastronomie der diesen wunderschönen Platz wieder Leben einhaucht“, schrieb sie.

Fünf Bewerber in wenigen Stunden

Am Abend auf der Terrasse des Lokals ist sie schon entspannter: „Da habe ich ja was Schönes angerichtet. Ich hatte innerhalb weniger Stunden Anrufe

Das Lokal „Zur Insel“. Quelle: André Wirsing

von potentiellen Interessenten. Mal sehen, was daraus wird.“ Im Vorstand seien sich die Mitglieder darüber einig, dass nichts überstürzt wird. „Wir schauen uns alle Bewerber an und verlangen auch ein kleines Konzept fürs Bewirtschaften. Dann suchen wir aus.“ Dabei sei es erst einmal egal, ob es sich um Profis oder ein engagiertes Ehepaar handelt – der Vorstand will überzeugt werden.

Kein Bier im Stehen

Früher war das Lokal mal ein Wohnhaus, Mitte der 1960er-Jahre wurde es vom Staat an den Verein gegeben. „Das war schon etwas Besonderes, dass die Stadtverordnetenversammlung bei der damaligen Wohnungsknappheit dem Umwidmen zugestimmt hat.“ Sabine Borchert hat ein wenig im Stadtarchiv recherchiert. Seit Mitte der 1970er-Jahre hat die Konsumgenossenschaft das Lokal betrieben. „Damals war es sogar so streng reglementiert, dass Gäste kein Bier im Stehen trinken durften, nur wenn sie einen Sitzplatz hatten. Da haben dann immer welche gestanden und darauf gelauert, dass einer aufsteht.“ Damals gab es auch nicht viel mehr als Bier, Limo und Bockwurst.

Reparaturen aus Mieteinnahmen

Nach der Wende hat der Verein das Lokal in die eigenen Hände genommen und Mitglieder angestellt zum Betreiben. Das ging irgendwann nicht mehr, weil eingetragene Vereine nicht so viel Umsatz machen durften – jedenfalls nicht Kleingartenvereine. Also gab man die Gaststätte in private Hände. Alle Reparaturen am und ums Haus bestreiten die Laubenpieper aus den Mieteinnahmen. Vor fünf Jahren wurde die Fassade saniert mit Unterstützung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, die 5000 Euro beisteuerte. Vorteilhaft ist auch, dass Olaf Rieger Mitglied in der Sparte ist – der Inhaber einer Innenausbau-Firma hat alle Gewerke in seinem Betrieb unter einem Dach. Vor zwei Jahren ist die Terrasse instand gesetzt worden. Demnächst werden ein paar Farbabplatzer übertüncht und der „Sommerausschank“ schön gemacht.

Ein neuer Steg wäre hilfreich

Tipps gibt es auch aus der Facebook-Community: „Man müsste nur die Anlegestelle wieder ordentlich zurechtmachen, so dass man auch von der Wasserseite gut was bietet und dadurch zusätzliche Einkünfte akquiriert“, schreibt beispielsweise Roon Ey von der Gruppe Havelstadt Brandenburg.

„Hier kann man sehr viel machen“, sind sich Sabine Borchert und ihr fürs Bauen zuständige Vorstandskollege Peter Borig einig: „Grundsätzlich kann man sogar einen Ganzjahresbetrieb anbieten, wenn man mit der großen Ofenheizung klarkommt. Hier gab es schon mehrere Familienfeiern, dazu ist die Location wie gemacht.“ Kürzlich hatte sogar die „Havelfee“ mit einer Privatgesellschaft mal angelegt, aber einen ordentlichen Steg braucht man wohl noch.

Das Paradies hat seinen Preis

Die Kundschaft des Lokals kommt nicht überwiegend aus der Sparte, viele Brandenburger unternehmen abends und am Wochenende einen Spaziergang ans Wasser. Bootstouristen fahren an die kleine Bucht ein paar Dutzend Meter weiter und kommen durch den Heckenweg. Die Kleingartensparte ist außer nachts immer öffentlich zugänglich. Insofern hat Sabine Borchert auch recht, wenn sie sagt: „Wir sind hier mitten in der Stadt etwas auf dem Präsentierteller. Derzeit haben wir knapp 150 Mitglieder, etwa zwei Parzellen pro Jahren wechseln den Pächter. Unsere Grundstücke sind anspruchsvoller, weil sie mindestens 600 der mehr Quadratmeter haben. Da steckt dann auch viel Arbeit drin.“

Von André Wirsing