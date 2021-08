Brandenburg/H

Die Aufregung gab es schon am Dienstagmittag – wie organisiere ich meine Wege ohne Bahn? Christin König ist mit Freund erst vor Kurzem in die Havelstadt gezogen, die schwangere Frau hatte am Mittwoch einen Ultraschall-Termin in Berlin. Hinfahrt mit Freund, doch der muss weiter zur Arbeit nahe der polnischen Grenze. „Ich weiß also nicht, wie ich dann von Berlin wieder nach Brandenburg zurück komme Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der in Berlin arbeitet und mich eventuell am Nachmittag mitnehmen könnte“, fragt sie per Facebook. Und bekommt natürlich mehrere Mitfahr-Angebote, eines nimmt sie dankend an.

Einige Züge sind gefahren

So oder so ähnlich dürften sich auch andere Brandenburger organisiert haben nach der kurzfristigen Ankündigung eines Streiks von der Gewerkschaft der Lokführer GDL. Am Mittwochmorgen dann ist von Ärger und Verdruss jedenfalls nicht viel zu spüren. Einige Züge sind ja gefahren, die Parkplätze und Radabstellplätze der Pendler waren voll wie immer, verwaist hingegen der Taxistand.

Einige Züge sind in Brandenburg abgefahren und angekommen. Am Bahnsteig war es aber voll. Quelle: André Wirsing

Das Fahrrad muss mit

Ronny Linke aus Brandenburg an der Havel bringt seinen Sohn nebst Fahrrad mit dem Auto zum Hauptbahnhof. „Wir müssen mal sehen, ob er das Rad in den Zug bekommt. Schließlich muss er damit in Potsdam zur Schule fahren.“ Hat dann irgendwie doch geklappt. In einer Gruppe frisch Angekommener ruft eine Teenagerin in ihr Handy. „Ich weiß noch nicht, wie ich zurückkomme, aber ich bin auf jeden Fall erst einmal angekommen.“

Streikende auf dem Bahnsteig

Irgendwie geht am Ende alles – egal ob Stau, Bus-Ausfall oder Lokführerstreik. Ein knappes Dutzend streikender GDL-Mitglieder in Gewerkschaftswesten lässt sich sogar für längere Zeit auf dem Bahnsteig sehen – aus anderen Städten wird berichtet, dass sich niemand raus traut. Sie bleiben unter sich, niemand von den Fahrgästen spricht sie an oder beschimpft sie für ihren Ausstand.

Bundespolizei hat nichts zu tun

Die Bundespolizei patrouilliert mit drei Beamten über den Bahnsteig, Gründe fürs Handeln gibt es keine. Alle sind diszipliniert, kein Schimpfen ist zu hören – offensichtlich ergeben sich alle in ihr Schicksal.

Unklare Anzeigetafel

Beim Bäcker in der Bahnhofshalle ist es auch leerer als an anderen Tagen – es gibt mehr Probleme als laktosefreien Cappuccino oder Nuss-Nougat-Croissants. Auf der großen Anzeigetafel sind einige Verbindungen angeschlagen – nach Rathenow beispielsweise, die Odeg fährt planmäßig ohne Streiks. Nach Potsdam und Berlin ist der Zug um 7.25 Uhr gegangen, der nächste wird für 10.25 Uhr avisiert. Dazwischen leuchtet immer noch etwas kryptisch auf – Abfahrt 8.57 Uhr, ein Ziel ist nicht zu erkennen, nur in der letzten Infospalte steht „Zug verkehrt nur bis Berlin-Ostbahnhof“. Dann ist die Anzeige wieder weg. Es bleibt ein Ratespiel mit Hoffen und Bangen für die Reisenden.

Pendler kommen nicht vom Zoo weg

Noch chaotischer läuft es in Berlin: Luise Arndt, Mitarbeiterin der Technischen Hochschule Brandenburg hat um 8.20 Uhr aufgegeben. Sie hat sich mit Kolleginnen abgesprochen, pendelt nicht von Berlin nach Brandenburg an der Havel und arbeitet von zu Hause aus. Der normalerweise gut ausgelastete Regionalzug um 8.17 Uhr nach Brandenburg an der Havel und bis Magdeburg fährt an diesem Mittwoch nicht vom Zoologischen Garten. Er steht auch nicht mehr im eilends veröffentlichten Not-Fahrplan.

Umweg über Rathenow?

Für die ganz Hartgesottenen kursieren Empfehlungen in Berlin: Nach Brandenburg an der Havel über Rathenow. Schließlich fährt die Odeg von der Hauptstadt bis in die havelländische Kreisstadt mit dem RE 4 und von dort mit dem RB 51 nach Brandenburg an der Havel. Nützt aber wenig, wenn man am Zoologischen Garten steht und der Zug am Berliner Hauptbahnhof abfährt.

Von André Wirsing