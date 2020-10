Lotto-Millionengewinn geht nach Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Der Jackpot der Lotto-Mittwochsziehung 6aus49 ist geknackt. Gewonnen hat ihn mit sechs Richtigen ein Spieler oder eine Spielerin aus Brandenburg an der Havel.

Der millionenschwere Spielschein wurde am 2. Oktober in einem Lottoshop in Brandenburg an der Havel abgegeben, heißt es von Lotto Brandenburg. Insgesamt liegt die Gewinnsumme bei 1.048.971,80 Euro.

Umgesetzt hatte der Glückspilz demnach 10,90 Euro. Ob sich eine Frau, ein Mann oder ein Gewinnerpaar in die Millionärsliste einreiht, ist noch offen – bis sich der Gewinner oder die Gewinnerin meldet.

Gemeinsam mit einem Lottospielenden aus Nordrhein-Westfalen kreuzte der Glückspilz alle sechs Zahlen der Mittwochsziehung korrekt an (5, 8, 15, 37, 38, 44). Nur die Superzahl 0 fehlte beiden Spielern, um den Jackpot der ersten Gewinnklasse zu knacken. Seit Jahresbeginn sahnten bereits vier Brandenburger einen Millionengewinn ab.

Am kommenden Samstag warten stattliche 42 Millionen Euro im Lotto-Jackpot.

Von Philip Rißling