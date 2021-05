Lünow trauert um Kirchenförderer und Pferdefreund

Lünow

Die Gemeinde Roskow und der Ortsteil Lünow trauern um Rainer Gerhardt. Der ehemalige Berliner Gesamtschuldirektor hatte in den Nachwendejahren zusammen mit seiner Frau seinen neuen Lebensmittelpunkt am Beetzsee gefunden. Er gehörte zu den Rettern der vom Verfall bedrohten Lünower Dorfkirche. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Rainer Gerhardt am 5. Mai verstorben. „Mit ihm verlieren wir einen engagierten Mitstreiter im Kulturförderverein und im Lünower Gemeindekirchenrat“, sagte Kirchenältester Arnd Mannzen der MAZ. In Erinnerung ist der Verstorbene auch den lokalen Kommunalpolitikern aus seiner Zeit als Gemeindevertreter in der damals noch eigenständigen Gemeinde Lünow.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pferde als Leidenschaft

Als leidenschaftlicher Pferdehalter und Hobby-Kutscher bot er Besuchern viele Jahre mit seinen Friesenpferden Kutschfahrten rund um den Mötzower Vielfruchthof an. Dabei betätigte er sich gern als Fremdenführer, gab Anekdoten über die Geschichte der Mark zum Besten, konnte Neugierigen alles über den Spargelanbau erzählen und wusste, wie das Brandenburger Domstift zu DDR-Zeiten mit seiner Landwirtschaft über die Runden kam. Schon als Student war Rainer Gerhardt ein begeisterter Reiter, war lange als Turnierfahrer zu erleben.

Tochter als Nachfolgerin

Seit seiner Gründung 1994 hielt der Lünower dem „Verein zur Förderung der Wiederherstellung und Unterhaltung der Dorfkirche zu Lünow“ die Treue. Nach der erfolgreichen Sanierung hatte er als Vereinsvorsitzender großen Anteil an der Umbenennung zum „Kulturförderverein“, der Veranstaltungen im Gotteshaus durchführt und das Dorfleben bereichert. Vor zwei Jahren legte er die Führung des Vereins in die Hände seiner Tochter Petra Cox. Rainer Gerhardt wurde 82 Jahre alt. Die Beerdigung findet an diesem Freitag um 11 Uhr auf dem Lünower Friedhof statt.

Von Frank Bürstenbinder