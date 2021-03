Brandenburg/H

Unscheinbar ist er, der kompakte Kasten vor dem Haus Nummer 87 in der Neuendorfer Straße. Seit Oktober 2020 führt die Luftgüte-Messstation das Landesamts für Umwelt (LfU) das Werk ihrer 15 Jahre alten, mittlerweile arg mitgenommenen Vorgängerin fort, jedoch etwas großzügiger bemessen, besser wärmeisoliert und damit günstiger im Betrieb. Doch dürften viele der fast 10.000 Autofahrer, die an einem durchschnittlichen Tag die Stelle passieren, den kunstvoll bemalten Container kaum bemerken.

Gut getarnt durch kunstvolle Bemalung: Der Luftgüte-Messcontainer in der Neuendorfer Straße. Quelle: Moritz Jacobi

Er dagegen registriert alles ganz genau: Seine feinen Instrumente erfassen per Chemolumineszenz die Schadstoffanteile in der Luft am Ort der verkehrstechnisch höchsten Luftbelastung und senden stündlich ihre Daten an das LfU. Zusammen mit den Messwerten aus der Lilli-Friesicke-Straße, wo die geringere „städtische Hintergrundbelastung“ gemessen wird, sowie aus Lütte (nahe Bad Belzig), das für die „ländliche Hintergrundbelastung“ als repräsentativ gilt, ergibt sich ein relativ genaues Bild von der Luftqualität in unserer Region.

Manch einer mag es in Zeiten, da man allerorten unter einer Mund-Nasen-Bedeckung atmet, kaum bemerkt haben, aber: Die Luft im Stadtgebiet war 2020 so „sauber“ wie schon lange nicht mehr. Zwei Jahre zuvor war der Standort in der Neuendorfer Straße mit 24 Kalendertagen, an denen Grenzwerte überschritten wurden, zeitweilig in den Top 10 der bundesdeutschen Dreckluft-Hotspots. Laut Umweltbundesamt gab es 2020 nur einen einzigen Tag. Ein geringeres Verkehrsaufkommen während der Corona-Pandemie mag dazu beigetragen haben – obgleich es nicht immer danach aussieht, wenn sich an manchen Tagen die Lieferanten von Hermes, Amazon und DHL mal wieder die Klinken in die Hand geben. Ein Grund zum Aufatmen?

Das Innere des neuen Messcontainers an der Neuendorfer Straße ist deutlich geräumiger und mit feinen Messgeräten ausgestattet. Quelle: H. Brauer, Landesamt für Umwelt, Potsdam

2021 wieder mehr Grenzwertüberschreitungen

Das kommt darauf an, wie man es betrachtet. So gab es allein im Januar und Februar 2021 schon wieder fünf Tage mit Grenzwertüberschreitungen für Feinstaub und Stickoxide in der Neuendorfer Straße, wo die Messstation etwa stündlich aktuelle Daten liefert. Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet, z. B. am Mühlendamm, ist die Luft übermäßig belastet, wie eine Sondermesskampagne des LfU ergab. Die Gründe sind so offensichtlich wie vielfältig.

Die größten Luftverschmutzer in Sachen Stickoxide sind natürlich die Industrie und der Straßenverkehr. Die stark befahrene B1/B102 und die großen Kreuzungen, diverse Baustellen, dazu eine vielerorts geschlossene Randbebauung im Zentrum – ideale Bedingungen für die Entstehung hoher NOx-Belastungen in Häuserschluchten. Derweil pustet der Schiffsverkehr weiterhin seinen Diesel in die Luft, auch wenn die Schiffe gar nicht fahren. Zur Stromerzeugung bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, solange sich die Stadt keinen Landanschluss leisten will.

Die Kurve der jüngsten diesjährigen Grenzwertüberschreitungen zeigt einen elefantenförmigen Umriss. Quelle: Umweltbundesamt

Langfristiger Trend zu sauberer Luft

Gleichwohl weisen die deutschlandweit vom Umweltbundesamt erhobenen Mittelwerte auf eine deutliche Abnahme der Schadstoffbelastung bereits seit den 1990er-Jahren hin. Moderne, emissionsärmere Fahrzeuge, gezielte Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Tempolimits, bessere Gebäudedämmung und ein guter ÖPNV zahlen sich eben aus. „Die großflächig repräsentative Hintergrundstation in Brandenburg an der Havel zeigte (und zeigt auch aktuell) unkritische Werte“, so Thomas Frey vom LfU. „Erfreulicherweise treten nach zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität im Land Brandenburg seit 2017 überhaupt keine Grenzwertüberschreitungen (abseits der verkehrsnahen Messstationen) mehr auf.“ Sind vereinzelte Grenzwertüberschreitungen also gar nicht das Problem?

Wind und Wetter spielen eine Rolle

Ernst nehmen sollte man sie in jedem Fall. „Überschreitungen von Luftqualitätsgrenzwerten sind unabhängig vom Ort ihres Auftretens ein deutliches Warnsignal und ziehen daher per Gesetz Konsequenzen nach sich“, stellt Thomas Frey vom LfU klar. Der städtische Verkehrsplaner Rolf Beyer kann aber beruhigen. „Die Stadt Brandenburg hat eigentlich kein Problem mit der Luftreinhaltung. Noch zu DDR-Zeiten konnte man an manchen Tagen bei Südwind nicht einmal die Gördenallee lang runterblicken.“

Verkehrsplaner Rolf Beyer. Quelle: JACQUELINE STEINER

Beyer sieht eine Verzerrung der öffentlichen Wahrnehmung in Sachen Luftqualität; trotz besserer Straßenbeläge, moderner Filteranlagen und europaweit kontrollierter Grenzwerte würde zu einseitig auf den Straßenverkehr geschaut, wenn an der Neuendorfer Straße mal wieder ein Grenzwert überstiegen wird. Dabei könne dies an bis zu 50 Tagen im Jahr geschehen, bevor die Behörden überhaupt Handlungsbedarf erkennen. „Wenn wir heute die Grenze beim Feinstaub ab und an überschreiten, kann das auch an den Windverhältnissen liegen, die uns manchmal Staub von den Äckern oder sogar Sand aus der Sahara eintragen.“

Passivsammler am Molkenmarkt. Quelle: M. Michna-Dohm

Altlasten für Mensch und Natur?

Gegen staubige Naturgewalten lässt sich freilich wenig ausrichten. Doch was ist mit den Stickoxiden ’made in Brandenburg’? Diese gänzlich von Menschen verursachte Belastung der havelstädtischen Luft mag im Jahresmittel unter dem Grenzwert liegen. Über Jahrzehnte angereichert, trägt sie aber zur Versauerung von Waldböden, zur Nitratbelastung des Grundwassers und zum Rückgang der Artenvielfalt bei. „Allerdings ist dieser Beitrag im Verhältnis zu den Stickstoffeinträgen, die aus der Landwirtschaft stammen, relativ gering,“ sagt Thomas Frey.

Die vom Passivsammler gewonnenen Röhrchen für die Untersuchung im Labor. Quelle: H. Brauer, Landesamt für Umwelt, Potsdam

Von Moritz Jacobi