Brandenburg/H

Fritze Bollmann, seiner Eskapaden um die vielen Sorgenbrecher überdrüssig, führt sein Eheweib Agnes aus. Er lädt sie zu einem Stadtbummel durch Brandenburg an der Havel ein. Es ist Freitag, der 13. August, und es läuft so alles schief, was man sich denken kann.

Mit Ute Schulze als Agnes Bollmann und Christian Heise als Fritze wird es ziemlich schräg zugehen. Die beiden Stadtführer wissen, wie sie ihre Gäste mit Geschichten und Anekdoten begeistern können. Dass Fritze seit 120 Jahren im Himmel ist, stört dabei überhaupt nicht.

Spottlied aus Brandenburg an der Havel

Bei dem Bummel durch die Straßen der Alten Chur- und Hauptstadt müssen allerlei Fürchterliches erfahren und sehen. Das Spottlied, das freche Gören dem armen Barbier nachsingen, erscheint nun auf einer Ansichtskarte, ein Brunnen mit besagtem Liede steht im Zentrum der Stadt, eine Einkaufspassage, ja sogar ein Ort am Beetzsee sind nach der braven Familie aus der Altstadt benannt worden. Da platzt Fritze der Kragen…

Nicht erst seit heute verkörpern Ute Schulze und Christian Heise das Ehepaar aus der Altstadt. Der kurzweilige Stadtbummel beginnt am Freitag, 13. August, um 17 Uhr. Treffpunkt ist das Stadtrelief auf dem Neustädtischen Markt.

