Brandenburg/H

In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Straße Am Havelgut in Plaue ein Lexus-Pkw gestohlen. Der Besitzer hatte den Luxuswagen im Wert von rund 80 000 Euro direkt vor der Grundstückseinfahrt seines Hauses geparkt.

Gegen 1.30 Uhr in der Nacht bemerkte er, dass das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BRB-AB 917 gestohlen wurde.

Die Polizei rückte an und suchte in der Umgebung, den Wagen konnten die Beamten aber nicht finden. Eine Fahndung wurde eingeleitet, der Besitzer hat Anzeige erstattet.

Von Philip Rißling