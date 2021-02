Brandenburg/H/Mittelmark

Der Winter ist mit großen Schritten auf dem Rückzug. Die Temperaturen steigen und die weiße Pracht schmilzt dahin. War es das jetzt mit der kalten Jahreszeit oder kommt da noch was? Laut Wettervorhersage soll das Quecksilber spätestens am Wochenende in den zweistelligen Bereich klettern. Bevor das Grün sprießt, lohnt sich deshalb jetzt noch einmal der Blick auf das Winterwunderland der letzten Wochen.

Die ganze Region lag dick verpackt unter einer Schneedecke. Viele MAZ-Leser haben die seltene Chance genutzt, sich Smartphone und Kamera geschnappt, sind durch den Schnee gestapft und haben fantastische Bilder von ihren Ausflügen in und um Brandenburg an der Havel sowie dem Hohen Fläming mitgebracht. Diese Eindrücke wollen wir gerne teilen. Deshalb viel Spaß beim Durchklicken der Bildergalerie!

Zur Galerie Langsam verschwindet die weiße Pracht, die die ganze Region in den letzten Tagen einhüllte. Vorher nutzten aber zahlreiche MAZ-Leser die Chance und waren mit Handy und Fotoapparat unterwegs, um die eisige Szenen einzufangen.

Von Christine Lummert