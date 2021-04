MAZ-Leser lehnen Verkehrsberuhigung am Dom rundweg ab

Brandenburg/H

Beinahe durchgehend und rundweg abgelehnt werden die Pläne der Stadtverwaltung zur Verkehrsberuhigung auf dem Dom. Entsprechend heftig fallen die Meinungsäußerungen auf der Plattform Facebook aus.

„1.April ist doch schon vorbei... oder?“, fragt René Domke. „Also mal ehrlich, wer beschließt solche schwachsinnigen Entscheidungen?“, legt Micha Ritter nach. Jeanette Voigt macht es kurz: „Die haben doch ne Macke.“

Argumentativ äußert sich Matthias Knorr: „Die CDU möchte wohl nicht weiter an der Spitze dieser Stadt stehen ... Allein wenn ich schon höre ,Anwohner fordern’ - sorry, die Straßen sind schon da gewesen, als diese Menschen hingezogen sind. Es werden immer irgendwelche Menschen mit Verkehr belastet sein – denn auch an allen anderen Straßen ist dichte Wohngebäudebebauung!“

Den Verkehr auf beiden Innenstadt-Routen (Neustadt, Altstadt) gleichzeitig einzuschränken/zu verbieten sei hirnrissig - das wäre nach Knorrs Meinung nur denkbar gewesen, wenn ein „Stadtring“ bis zur Krakauer möglich gewesen wäre. Unabdingbar sei auch der der Bau der Tangente zwischen Kreuzung Gerostraße und Willi-Sänger-Straße. „Innenstadt zusperren bedeutet Umwege, und Umwege bedeuten mehr Emissionen - herzlichen Glückwunsch Klimawandel!“

Christian Teßmer flüchtet sich in Sarkasmus: „Stellt doch gleich an jedem Ortseingangsschild ein Einfahrt-verboten-Schild auf. Dann können alle Lieferanten, Handwerker usw. aufs Fahrrad umsteigen. By the way: Die Einsteinstraße ist ja derzeit auch recht stark frequentiert, ich fordere dort eine Beschilderung, die nur noch Anliegern das Benutzen der Straße erlaubt. Und bitte noch 17 Ampeln pro Stadtteil.“

„Oh cool dann kommt der Sanitäter, der Feuerwehrmann und der Handwerker mit dem Fahrrad“, sekundiert Klaus Ring.

Mai Thei macht einen Vorschlag: „Dann soll die Stadt mal eine Woche den Verkehr testweise so rollen (stauen) lassen, dann ist dieses Konzept ganz schnell im Reißwolf verschwunden.“

Michael Gries sieht die Tatsachen realistisch: „Der Verkehr hat in den Jahren nun mal zugenommen. Auch wenn die Autos woanders lang fahren, werden Sie nicht weg sein. Die Ideen sind aber peinlich.“

Ron Garcia fragt nach: „Wann wird an dieser Stelle mal unser aller Oberbürgermeister tätig? Das kann man doch so nicht durchgehen lassen.“ Maik Bernhardt rechnet vor, dass er für seinen täglichen Arbeitsweg von Göttin nach Klein Kreutz mit den neuen Maßnahmen täglich 10 bis 20 Kilometer mehr Anfahrtsweg hätte.

Von André Wirsing