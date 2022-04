Brandenburg/H

Wer soll das bezahlen? Die Energie wird immer teurer, ebenso die Brennstoffe fürs Heizen, die Nachschubwege werden immer unsicherer. Nicht nur die Industrie stöhnt und ächzt, es trifft auch fast jeden privaten Verbraucher.

Wo sind Einsparpotentiale?

Wie können auch Eigenheimbesitzer in Zukunft dafür sorgen, dass bei ihnen Licht brennt und es im Haus warm bleibt? Soll ich meine Heizung umstellen von Öl oder Gas auf Erdwärme? Soll ich mir wieder einen Kamin, einen Holzofen oder eine Pelletheizung zulegen? Wer hilft mir dabei, wenn ich eine solche Investition ins Auge fasse? Wo bekomme ich Fördermittel für eine neue Anlage her? Reicht es womöglich, wenn ich mein Haus so umgestalte, dass weniger Wärme verloren geht? Wie kann ich sonst noch Energie sparen?

Heizöl ist teuer und nur wenig effizient, über Alternativen muss nachgedacht werden. Quelle: Patrick Pleul

Drei Experten im Podium

Alle diese Fragen möchten wir mit Ihnen, liebe Leser, und mit Experten besprechen. Dazu veranstaltet die Lokalredaktion einen MAZ-Stammtisch unter dem Thema „Wärme und Energie“ am 4. Mai ab 19 Uhr im Vereinsheim Am Turnerheim 17a auf der Eigenen Scholle. Drei Experten haben wir bereits gewinnen können: Gunter Haase ist Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg, Denis Schweitzer ist der für die Scholle zuständige Bezirks-Schornsteinfegermeister und Steffen Engler ist Geschäftsführer des unabhängigen Büros „ELB – Energieberater im Land Brandenburg“.

Fragen der Bürger im Mittelpunkt

Es soll keine Vortragsveranstaltung sein, vielmehr sollen die Fragen der Brandenburger im Mittelpunkt stehen. Es kann dabei um praktische Tipps genauso gehen wie um ein Durchblicken bei den unzähligen Fördermöglichkeiten mit den nur schwer verständlichen Kürzeln wie KfW, BAFA oder ILB, die für Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sowie Investitionsbank des Landes Brandenburg stehen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umfangreiche Energieberatung

Die Stadtwerke beispielsweise bieten umfangreiche Energieberatung an. Das reicht von Ratschlägen zum Energiesparen im Bereich Haushaltstechnik, über den kostenlosen Verleih von Strommessgeräten bis zur aktuellen Geräteübersicht im Haushaltsbereich und Heizungstechnik. Es gibt Beratung über aktuelle Heiztechnik und Warmwasserbereitung, zum Niedrigenergiehaus, zum richtigen Lüften und Dämmen sowie Informationen zur Installation und Fördermöglichkeiten von regenerativen Energien.

Die Idee zum MAZ-Stammtisch ist gemeinsam mit dem Bürgerbeirat Eigene Scholle entstanden, weil gerade in diesem Wohngebiet noch sehr viele Haushalte eine Gas- oder Ölheizung haben.

Info: MAZ-Stammtisch „Wärme und Energie“, 4. Mai 2022, 19 Uhr, Vereinsheim Am Turnerheim 17a.

Von André Wirsing