MAZ-Sterntaler: Eine Mutter kämpft für ihre Familie gegen das Schicksal

Brandenburg/H

Die Liebe zur Familie gibt Antje Laskowski Kraft, auch wenn sie mal die Hoffnung verliert. Die vergangenen acht Jahre waren für die Brandenburgerin und ihre vier Kinder nicht leicht.

Todesfälle und ein Herzinfarkt

Erst starb ihr Opa Dietmar an Krebs, dann Oma Gudrun an der Lungenerkrankung COPD, jahrelang wuchsen die Kinder ohne Vater auf. Doch dann ist plötzlich alles anders. Antje Laskowski findet einen neuen Partner, der sich Zeit für sie und den Nachwuchs nimmt, sich kümmert und alle zum Lachen bringt. Er liebt seine Antje, erleidet aber einen Herzinfarkt und schwebt in Lebensgefahr.

Belastungsprobe für die Kinder

Obwohl die 40-Jährige geschockt ist, ist sie für alle da und kämpft. Sie hilft ihrem Partner, fährt mit ihm zu Kliniken, Ärzten und erklärt ihren Kindern, dass sie wegen der Lage nicht immer zu Hause sein kann.

Für den neun Jahre alten Axel Norbert Toni und die zwei Töchter Lilli Marie und Leni Mandy beginnt eine Belastungsprobe. Die Kinder meckern nicht, sie unterstützen ihre Mutter und den neuen Stiefpapa, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Sie wollen jeden Abend um 18 Uhr gemeinsam am Tisch sitzen, essen und über ihren Tag reden.

Lilli Marie, Antje Laskowski, Leni Mandy und Axel Norbert Toni (von links) freuen sich auf Weihnachten. Quelle: André Großmann

„Ich hatte keine schöne Kindheit. Deshalb ist es mir umso wichtiger, dass ich für meine Kinder da bin. Wir sind ein eingespieltes Team, dass durch harte Zeiten ging und immer wieder gehen würden. Ich bin stolz auf meine Kinder. Wir halten zusammen, auch wenn das Geld mal knapp ist. Aufgeben ist keine Option, das wusste schon mein Vater und er hat mir immer Mut gemacht. Es ist wichtig, weiter zu machen. Nach bescheidenen Tagen folgt der Sonnenschein. Die Kinder haben immer mit angepackt, wir halten zusammen“, sagt Laskowski.

Das Geld ist knapp

Weil sie immer für alle anderen da ist und in den letzten Jahren mehrere Familienmitglieder betreute, engagierte sich Antje Laskowski nur ehrenamtlich, sie sucht einen Job. Das Geld ist knapp, die 40-Jährige überlegt vor Weihnachten, ob sie allen Kindern ein Geschenk kaufen kann- Alternativ würde sie die nächste Stromrechnung hinauszögern.

In den letzten Jahren hat sie mehr Pflegeheime und Krankenhäuser gesehen, als Freizeiteinrichtungen. Antje Laskowski hilft Senioren beim Umzug, sie backt Motivtorten für die Nachbarschaft in der Karl-Liebknecht-Straße und holt Pappe für die soziale Initiative „Kleiderursel“ ab.

Antje Laskowski hält ihre Familie zusammen. Quelle: André Großmann

Sie ist für ihre Kinder da, auch wenn Tochter Lexa Margit Laskowski zu ihrer Halbschwester zog. Antje Laskowski wünscht sich Harmonie in der Familie. „Meine Kinder stehen immer an erster Stelle, ich würde eher woanders sparen, sie sollen es aber gut haben. Sie haben schon ein großes Päckchen zu tragen, es kann nur noch besser werden, sagt Laskowski.

Mama als Heldin

Für den neunjährigen Axel Norbert Toni ist seine Mama eine Heldin. Ihre Ausdauer und der Mut zahlen sich aus. Stiefpapa Thomas ist zwar kein Mann vieler Worte und will nicht mit Foto in die Zeitung, doch es geht ihm gesundheitlich besser. Wenn er und die drei Kinder am Tisch sitzen, ist für Mutter Antje die Welt in Ordnung.

Die ehemalige Kraftfahrerin Antje Laskowski glaubt nicht an große Worte, sondern an Taten, ihr bedeutet soziales Engagement mehr als Geld. „Guten Tag, Auf Wiedersehen, Bitte und Danke sind wichtig. So hat man schon die halbe Miete im Leben, das hat mir meine Mutter beigebracht. Wichtig ist doch nur, dass wir gesund bleiben und gemeinsam Zeit verbringen“, sagt Laskowski.

Weil sie zuerst an andere denkt, fällt es ihr schwer, ihre Wünsche zu äußern. Dann zeigt sie stolz ihre Motivtorten mit Einhörnern, Spiderman und Hochzeitsfiguren und gesteht, dass ihr Backofen seit Jahren kaum noch funktioniert. Mit einem neuen Exemplar würde sie Kekse backen und am ersten Weihnachtsfeiertag einen Entenbraten zubereiten.

Zauberspruch für mehr Gesundheit

Die Töchter Leni Mandy und Lilli Marie denken lange über ihre Wünsche nach, denn sie wollen niemanden belasten. Dann beweisen die Teenager, wie kreativ sie sind. Leni Mandy spielt in der Luckenberger Schule bei der Band „Allstars“ und würde gern Ukulele lernen. Ihre Schwester Lilli Marie malt auf Leinwände Bilder aus der Harry-Potter-Reihe. „Wenn ich zaubern könnte, hätte ich einen Spruch, durch den wir immer alle gesund bleiben“, sagt die 14-Jährige der MAZ.

Der neunjährige Axel Norbert Toni träumt von einem Longboard, hat aber auch noch eine andere Idee. „Ich hoffe, dass wir alle zusammen einen schönen Ausflug machen, ins Kino oder Schwimmbad“, sagt er.

Antje Laskowski hofft, dass die Zeit der Krankheiten und Schicksalsschläge vorbei ist. „Nach Regen kommt Sonnenschein, den lasse in dein Herz hinein“, schreibt sie auf einen Stein, den sie an Freunde verschenkt.

Von André Großmann