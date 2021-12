MAZ-Sterntaler: Mutter mit zwei Kindern flieht vor gewalttätigem Ehemann

Brandenburg/H

„Es fing an, als ich von ihm das erste Mal schwanger geworden war“, sagt Anni Rösemeier leise. Was für viele Frauen eine schöne und aufregende Lebensphase darstellt, wurde für sie zum Auftakt einer Reihe schlimmer Gewalterfahrungen. Gegen sie selbst, aber auch gegen ihre Kinder – das Resultat einer toxischen Beziehung. Denn es ist niemand geringeres als der Ehemann und Vater ihrer Kinder, der handgreiflich wird.

Mutter und Tochter in einem unbeschwerten Moment. Die Gewalterfahrung hat das Verhältnis zur ältesten Tochter nachhaltig beschädigt. Quelle: Anni Rösemeier

Kennengelernt hat sie ihn im Internet. Es dauert nicht lange, bis das Paar nach Hohenstücken in Brandenburg an der Havel zieht. Die aus Zerbst in Sachsen-Anhalt stammende junge Frau bringt ihre damals zwölf Jahre alte Tochter Maxi Sophie in die Ehe mit. Das Mädchen geht zur Gebrüder-Grimm-Schule, bekommt vom Stiefvater aber deutlich zu spüren, dass sie bei ihm eher unerwünscht ist.

Gewalt gegen Mutter und Kinder

2018 kommt Ben zur Welt, ein Jahr später die kleine Marie. Immer öfter kommt es zu Gewaltausbrüchen des Vaters. „Ich hatte Blessuren und Blutergüsse im Gesicht und am Oberkörper“, berichtet sie. Der Mann verprügelt seine Frau, aber auch die große Tochter. So schlimm, dass das Jugendamt der Mutter das Sorgerecht entzieht und Maxi in Obhut nimmt.

Ein Tag, den die Mutter nie vergessen wird. Zu einer Anzeige kann sich Anni Rösemeier nicht durchringen, zu groß ist die Angst vor Repressalien – und den Fäusten ihres Mannes. Erst als der Vater auch vor dem eigenen Baby keinen Halt macht und die damals sechs Monate alte Marie ins Gesicht schlägt, ergreift Anni Rösemeier mit beiden Kindern die Flucht.

Flucht in die Anonymität

„Das war am 20. August 2020“, erinnert sie sich. Die traumatischen Ereignisse haben sich für immer in ihr Gedächtnis eingebrannt. Das Frauenhaus vermittelt die Mutter in ein betreutes Wohnprojekt. Dort können sie und die beiden Kleinen anonym und vor dem Zugriff des gewalttätigen Ehemanns geschützt leben können.

Der Neustart kommt Anni Rösemeier buchstäblich teuer zu stehen. Denn mitnehmen kann sie nur etwas Kleidung. Ihre übrige Habe, also Kochgeschirr, Haushaltszeug und auch das Spielzeug der Kinder, muss sie bei ihrer Flucht zurücklassen. „Ich musste komplett von Null anfangen und mein gesamtes Sparbuch auflösen, um neue Möbel zu kaufen.“

Die Narben sitzen tief

Maxi-Sophie mit ihrem kleinen Halbbruder Ben an einem Paw-Patrol-Puzzlebuch. Der Junge hat seit den Ereignissen vor einem Jahr kaum mehr gesprochen. Quelle: Anni Rösemeier

Hinter sich gelassen hat sie den Alptraum damit noch lange nicht. Denn der kleine Ben, heute drei Jahre alt, ist durch die Ereignisse traumatisiert und in seiner Entwicklung verzögert. „Er spricht seitdem fast nicht mehr“, sagt die 36-Jährige traurig. „Sein motorischer und sprachlicher Entwicklungsstand entspricht dem eines Zweijährigen.“

Indes ist das Verhältnis zur großen Tochter, die in staatlicher Obhut und unter pädagogischer Aufsicht auf einem Bauernhof lebt, zerrüttet. Ab und zu besucht sie die Mutter, doch haben die Schläge und die seelische Gewalt des Vaters einen großen Keil zwischen die beiden getrieben. Gespräche sind schwierig. Seit das Handy der Tochter defekt ist, ist der dünne Faden des Kontakts noch dünner geworden.

Ganz auf sich allein gestellt

Anni Rösemeier hat derweil mit Depressionen zu kämpfen und ist deswegen in ärztlicher Behandlung. „Ich bin sehr zurückgezogen und vermeide es, unter Leute zu gehen“, sagt sie. Ihr Telefon ist deshalb immer auf lautlos. Mit Anti-Depressiva versucht sie, handlungsfähig zu bleiben und als Mutter zu funktionieren. Schließlich müssen zwei Kleinkinder versorgt werden, und für die zweijährige Marie hat die Mutter keinen Kita-Platz bekommen.

Während sie auf die Scheidung wartet, muss sie ihre Kinder immer wieder an einen Betreuer abgeben. Denn ihr Ex-Mann darf ihren Aufenthaltsort nicht kennen, hat aber weiterhin das Recht auf Umgang mit seinen leiblichen Kindern. Alle 14 Tage, so will es das Gericht. Mal kommt er, mal kommt er nicht, sagt Anni Rösemeier.

Rückhalt von Freunden oder Verwandten hat sie keinen. Auch zur eigenen Mutter und den Schwiegereltern ist der Kontakt abgebrochen. „Besonders schwierig ist es, wenn die Kinder krank sind“, sagt sie der MAZ. So wie im Oktober, als eine schlimme Noroviren-Infektion die Kinder für mehrere Tage ins Krankenhaus bringt.

Leben auf Sparflamme

Anni Rösemeier kann sich nicht erinnern, wann sie zuletzt einmal Shoppen oder Essengehen war. Es fehlen ihr nicht nur Zeit und Muße, sondern schlichtweg auch das Geld. Denn ohne Rücklagen, ohne abgeschlossene Ausbildung, ohne Job und mit zwei kleinen Kindern ist derartiger „Luxus“ einfach nicht drin. Mal neue Kleidung für die Kleinen? Allenfalls Second Hand. Ein Laptop für die Jobsuche oder den Behördenkram? Viel zu teuer, sagt sie. Ihr Traum: Ein Kurzurlaub mit den Kindern.

Maxi-Sophie (15) mit ihren Halbgeschwistern Marie (2) und Ben (3). Alle drei erfuhren die physische und seelische Gewalt durch ihren Vater bzw. Stiefvater. Quelle: Anni Rösemeier

Die Alleinerziehende äußert bescheidene Wünsche, vor allem eine ausziehbare Sofa-Sitzecke, auf der sie nachts schlafen kann, denn ein eigenes Schlafzimmer hat sie nicht. Außerdem ein Handy für die Große, damit Mutter und Tochter in Kontakt bleiben können, und ein Reise- bzw. Klappbett, damit die 15-Jährige bei ihren Besuchen einen Schlafplatz hat. Für die Kleinen: ein Spielzeug von Peppa Wutz.

Und für sie selbst? Eine Frage, die sie vor Verlegenheit gar nicht recht beantworten mag. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Anni Rösemeier, ihren Kindern und anderen Sterntaler-Familien in schwierigen Lebenslagen ein besonderes Weihnachtsfest bereiten möchten, finden Sie alle Infos zum Sterntaler-Spendenkonto auf dieser Seite.

