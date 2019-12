Brandenburg/H

Seit 20 Jahren gibt es den Kinder- und Jugendnotdienst (KJN) in der Stadt Brandenburg. Seitdem ist Kathrin Große dort auch Leiterin. In diesen zwei Jahrzehnten hat die Schutzeinrichtung 3500 mal in Not geratene Jungen und Mädchen aufgenommen. Einige der Kinder waren mehrfach schon in der Einrichtung. Mittlerweile haben Kathrin Große und ihr vierzehnköpfiges Team auch schon erlebt, dass die Söhne oder Töchter ihrer ersten Schützlinge ebenfalls im Notdienst aufgenommen werden mussten.

„Die Problemfälle werden komplexer“, sagt Kathrin Große. Heißt, wenn, dann kommt es dicke: Vernachlässigung, Kindeswohlgefährdung, Gewalt im Elternhaus, verwahrloste Wohnungen, massive Schulprobleme, viele davon kommt bei vielen der Kinder mittlerweile zusammen. Bisher waren in diesem Jahr 101 Kinder und Jugendliche im Notdienst, der rund um die Uhr betreut ist. Im vorigen Jahr waren es 15 Schützlinge mehr bis kurz vor Weihnachten. Etwa jedes fünfte Kind hat Blutergüsse und andere Verletzungen von Schlägen durch die Eltern. Die meisten Kinder kommen aus der Stadt, nur 18 in diesem Jahr von außerhalb. Sie bleiben ein paar Stunden in Obhut der Sozialpädagogen bis hin zu mehreren Monaten.

Das schönste Gefühl

„Das schönste Gefühl für mich ist, wenn wir Familien wieder zusammenführen können.“ Doch das passiert immer seltener: Erstmals sind mehr der Jungen und Mädchen in Jugendeinrichtungen und Wohngruppen vermittelt worden als wieder zu den Eltern zurückgekommen. Eine traurige Premiere: „Die familiäre Situation war in den meisten Fällen so desaströs, dass wir es nicht noch mal versuchen konnten, die Kinder in ihre Elternhäuser zurückzugeben“, berichtet Kathrin Große. Lösungen werden meist einvernehmlich mit den Eltern gefunden, seltener ist ein Gerichtsentscheid nötig. Und noch etwas hat sich in den 20 Jahren verändert: „Die Kinder werden immer jünger, die zu uns kommen.“ Waren die meisten Bewohner der Notunterkunft vor fünf Jahren im Teenager-Alter, also zwischen zwölf und 17 Jahren, ist das Durchschnittsalter auf zehn Jahre gesunken. Mittlerweile sind viele der Schützlinge im Baby-, Kleinkind -und Grundschulalter.

„Überforderung der Eltern, psychische Belastung“, nennt Kathrin Große als wichtigsten Grund. Meist sind es Kindergärten und Schulen, die Hinweise auf die bedrückende Situation der Kinder geben. Viele der in Not geratenen Kinder kommen auch über das Jugendamt in die Schutzeinrichtung. Ab und an klingelt ein Jugendlicher auch selbst an der Tür des Notdienstes in der Neuendorfer Straße 17 in Brandenburg, weil er es zu Haus nicht mehr aushält.

Kinder sind oft verzweifelt

Angefangen hat die Einrichtung mit vier Plätzen. Mittlerweile sind es sechs, doch an Betten gibt es zwölf. Im Durchschnitt sind elf Kinder am Tag da. Es waren aber auch schon 20 Minderjährige gleichzeitig in dem Schutzhaus, das das VHS Bildungswerk betreibt und die Stadt Brandenburg finanziert.

Nicht immer möchten die Kinder dort bleiben. „Es gibt gegen uns Mitarbeiter auch verbale und tätliche Angriffe.“ Oft sind die Jungen und Mädchen tief verzweifelt, weinen, müssen ihr Gleichgewicht mithilfe von Kathrin Große und ihrem Team wieder finden. „Da hilft es, wenn wir sagen: ,Komm, geh mal raus an die frische Luft, beruhige dich“, berichtet die 47-Jährige. Der Hof liegt geschützt hinter Häusern. Gut, dass es dort eine Wippe gibt. Dort können zwei Kinder gleichzeitig schaukeln, auf andere Gedanken kommen, sich erholen. Doch die Wippe ist mehr als zehn Jahre alt. Das Holz ist gesplittert an manchen Stellen, die Griffe sind lose.

MAZ-Sterntaler möchte helfen

MAZ-Sterntaler möchte den Jungen und Mädchen im Kinder- und Jugendnotdienst eine neue Wippe schenken. Die Klein Kreutzer Spiel-Bau GmbH, die Spielplätze mit Rutschen, Klettertürmen und Wippen ausstattet, will helfen. Das sagte Geschäftsführer Jörn Schaefer zu. Mithilfe der Spenden der MAZ-Leser soll eine neue Wippe für den Kinder- und Jugendnotdienst entstehen. „Da freue ich mich riesig“, sagt Kathrin Große, die weiß, wie wichtig so ein Ort der Entspannung für ihrer Schützlinge ist.

So spenden Sie für MAZ-Sterntaler Bei der MAZ-Sterntaler-Aktion unterstützen MAZ-Leser Menschen, die unverschuldet in Not oder eine schlimme Situation geraten sind. Sie sollen ein Weihnachtsfest bekommen, an das sie gern zurückdenken. Bitte überweisen Sie ihre Spenden für die Familie Ahmad und andere Sterntalerwohltaten auf das dankenswerterweise vom DRK-Kreisverband bei der Brandenburger Bank geführte Sterntaler-Spendenkonto mit der IBAN-Nummer: DE 77 1606 2073 0100 0707 00. Bitte geben Sie als Spendenzweck „MAZ-Sterntaler“ an und nennen Sie Namen und Adresse, damit das DRK anschließend eine Spendenquittung ausstellen kann. Bei Spenden bis zu 200 Euro reichen der entsprechende Kontoauszug oder Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt. Wer einen höheren Betrag spendet, dem stellt der DRK-Kreisverband eine Spendenquittung aus. Bitte geben Sie in dem Fall als Spendenzweck „MAZ-Sterntaler“ an und nennen Sie Namen und Adresse.

Wenn auch Sie, verehrte Leser, helfen möchten: Das Deutsche Rote Kreuz hat bei der Brandenburger Bank das MAZ-Sterntaler-Konto eingerichtet: Jeder Cent kommt an. Dank Ihrer Spenden helfen die Sterntaler Menschen, vorwiegend Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. IBAN-Nummer DE 77 1606 2073 0100 0707 00, bitte geben Sie als Spendenzweck „MAZ-Sterntaler“ an.

Einen Weihnachtswunsch hat Kathrin Große noch: „Wir suchen dringend einen Dauerparkplatz an der Einrichtung für unseren Dienstwagen. Auch die Stadt hat versucht zu helfen, aber bisher konnten wir keinen kriegen.“

Von Marion von Imhoff