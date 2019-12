Reckahn

Alfred Wilke schaut in seinem Heimatdorf Reckahn oft aus dem Fenster, vor die Tür kommt der 74-Jährige selten und nur mit größter Mühe. Der Reckahner leidet an Wasser in den Beinen. Seine Schuhe kann er nur mit Strapazen über die stark geschwollenen Füße ziehen. Auch deswegen lebt Alfred Wilke sehr zurückgezogen und in den Augen von Ortsvorsteher Klaus Perle vereinsamt unter dem Dach eines bäuerlichen Gehöftes an der Ortsdurchfahrt.

MAZ-Sterntaler möchte Alfred Wilke ein wunderschönes Weihnachtsfest schenken. Ihm eine große Freude bereiten, damit er Zuversicht gewinnt.

Jahrzehntelang schwer gearbeitet

Alfred Wilke ist 1945 in Reckahn geboren. Er kennt die bittere Armut in der Nachkriegszeit. Arbeit hatte er über fünf Jahrzehnte stets in der Landwirtschaft und hat dort alles erledigt, was an schwerer Arbeit anfiel.

Die Beine von Alfred Wilke sind stark geschwollen und gerötet. Quelle: Marion von Imhoff

So spenden Sie für MAZ-Sterntaler Die MAZ-Weihnachtsaktion Sterntaler hilft Menschen mit einem schwierigen Schicksal wie es Alfred Wilke hat, neue Lebensfreude zu gewinnen. Dank Ihrer Spenden, verehrte Leser, kann MAZ-Sterntaler dem Reckahner und auch Familien aus der Stadt Brandenburg und der Region ein unvergessliches Weihnachtsfest schenken. Wenn auch Sie, liebe Leser, spenden möchten: Der Kreisverband Brandenburg des Deutschen Roten Kreuzes hat bei der Brandenburger Bank ein Spendenkonto mit der IBAN-Nummer DE 77 1606 2073 0100 0707 00 eingerichtet. Bitte teilen Sie als Verwendungszweck „MAZ-Sterntaler“ mit. Bei Spenden über 200 Euro stellt das DRK Spendenbescheinigungen aus, sofern auf der Überweisung unter Verwendungszweck Ihre Adresse mitteilen. Bei Spenden unter 200 Euro reicht dem Finanzamt als Spendennachweis der Kontoauszug oder der Überweisungsträger als Nachweis aus. Die MAZ dankt allen Spendern herzlich.

Bis zur Erwerbsminderungsrente hat der alleinstehende Mann, der keine Kinder hat, so sein Geld verdient. „Bis zur Altersrente habe ich es nicht geschafft zu arbeiten. Ich bin Trecker gefahren, war in der Feldwirtschaft und im Stall tätig“, berichtet der Rentner. Er half bei der Aussaat und der Ernte, fütterte das Vieh.

Seit langem ist er krank

Seit über zehn Jahren leidet Alfred Wilke an den Wassereinlagerungen. Die schmerzhafte Krankheit fesselt ihn an seine Wohnung. Er ist unbeweglich und kann kaum am geselligen Leben teilnehmen. Jeder Schritt fällt ihm schwer.

Hände und Beine sind dunkelrot verfärbt. Die Halbschuhe, die er trägt, kann er schon lange nicht mehr zubinden.

Auf keinen Fall in ein Heim

In ein Altenheim umziehen, möchte Alfred Wilke nicht. „Nicht, so lange es irgend geht“, sagt er, als die MAZ ihn besucht. Für das Gespräch kommt der Reckahner mühsam die Treppe herunter, wegen der Wassereinlagerungen kann er sich nur langsam und behäbig bewegen. Auch seiner Stimme ist anzuhören, dass ihm der Atem für lange Sätze fehlt. Er ist ohnehin ein Mann der wenigen Worte. Viel Gewese möchte der Mann mit den weißen Locken und der Schiebermütze um sich und seine Situation nicht machen.

Mit dem Bus schafft er es ab und an zum Einkaufen nach Göttin oder Golzow. So kann er Lebensmittel für sich besorgen. Hin und wieder ist er auch bei einem Friseur. Was für gesunde mobile Menschen ein Leichtes ist, ist für Alfred Wilke ein riesiger Kraftakt, bei dem er die Zähne zusammenbeißen muss.

Mit dem Bus nach Golzow

„Ohne Stock kann ich nicht“, sagt Alfred Wilke. Dann sitzt er mit seinem Rucksack in der Bushaltestelle und erklimmt langsam das Fahrzeug, nachdem dieses gehalten hat.

Früher ist der Reckahner noch manchmal mit dem Fahrrad nach Krahne gefahren. Da war er oft unterwegs. Doch das schafft der Senior schon lange nicht mehr.

„Er sitzt meist oben am Fenster, schaut raus“, berichtet Ortsvorsteher Perle. Das Schicksal des Mannes bewegt ihn. Klaus Perle kennt wohl alle Menschen in Reckahn, einer der einsamsten sei durch seine Beeinträchtigung Alfred Wilke.

Die Mutter lange gepflegt

Auch wenn sein Bruder mit seiner Frau im selben Haus wohnt, lebt Alfred Wilke doch mehr oder weniger für sich allein. Bis zum Tod der Mutter haben die Geschwister auch ihre Mutter gepflegt. „Viele haben uns dabei unterstützt“, berichtet der Reckahner.

Alfred Wilke ist ein bescheidener Mensch. Er hat ein kleines Handy und ab und an geht das auch. Doch telefonieren ist nicht so seine Sache. Hin- und wieder liest er noch Zeitung, schaut sich Filme an, so vergeht die Zeit.

Eine Reise ist unmöglich

Eine Reise ans Meer oder in die Berge oder ein Ausflug, um aus seiner Isolation heraus zu kommen, auch das ist für Alfred Wilke nicht möglich. Doch er klagt darüber nicht. Nimmt es hin, wie es ihm geht. Erduldet seine Krankheit mit Langmut.

Neue orthopädische Schuhe, die nicht mehr so drücken, sondern weich sind, das wäre ein Sterntaler-Wunsch des Reckahners. Solche Schuhe, die für ihn angefertigt sind und ihm nicht noch zusätzliche Schmerzen bereiten. Dabei möchte MAZ helfen, möglich ist das dank der MAZ-Leserspenden.

Von Marion von Imhoff