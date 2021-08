Brandenburg/Havel

Gendern zerstört für Kornelia Mang den Charakter der Sprache. Nach der Kritik des Schauspielers Dieter Hallervorden diskutieren auch die Brandenburger. Der Theaterbetreiber machte klar, dass er sich nicht daran beteiligt, männliche Formen in der Sprache durch weiter gefasste Begriffe zu ersetzen.

Gender-Kritik erhält Zustimmung

Kornelia Mang lobt seine Worte und findet, dass es wichtigere Dinge gibt, um die Gleichstellung im Alltag fördern. „Ich denke, dass sich bei der geschlechtergerechten Bezahlung etwas tun muss und bei der Elternzeit. Es gibt immer noch Arbeitgeber, die es nicht gern sehen, wenn Männer sich auf das Kind krankschreiben lassen“, sagt die 36-Jährige.

Sie betont, dass viele Menschen Kindererziehung noch als Frauensache sehen. „Auch in der Wahrnehmung der Hobbys gibt es noch viel zu tun“, sagt sie. Die Brandenburgerin macht in ihrer Freizeit Pole-Fitness und erlebt, wie Männer im Sport belächelt werden, wenn sie an der Stange tanzen.

Auch Claudia Kühn findet das Gendern überbewertet. „Es gibt doch viel wichtigere Dinge als das Gendern. Es ist ja für viele so schon schwer, vernünftige Sätze zu bilden“, sagt die 43-Jährige.

Noch nicht in der Gesellschaft angekommen

Maria Kovács hält das Gendern für sinnvoll. Quelle: André Großmann

Sozialarbeiterin Maria Kóvacs lobt den geschlechterbewussten Sprachgebrauch, glaubt aber, dass es noch viele Jahre dauert, bis dieser sich durchsetzt.

„Unsere Gesellschaft ist so vielfältig, dass es auch zeitgemäß ist, alle Menschen in der Sprache einzubeziehen. Dazu zählen beispielsweise auch Transmenschen und Intersexuelle. Das Gendern ist aber gesellschaftlich noch nicht angekommen, das wird noch dauern“, sagt die Brandenburgerin. Sie hofft ein Umdenken und betont, dass die Mehrzahl der Menschen erst mal die Sinnhaftigkeit des Genderns verstehen muss.

Was Gendern bedeutet Gendern bedeutet die Berücksichtigung der Geschlechter und steht für Gleichbehandlung in der schriftlichen und gesprochenen Sprache. Dabei wird die männliche und weibliche Form genannt, aber auch ein Sternchen für Menschen gesetzt, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen. Es gibt noch Schreibweisen, die ein anderes Symbol setzen. Dazu gehören der Unterstrich bei Schüler_innen, der Doppelpunkt wie bei Schüler:innen und der Schrägstich bei Schüler/innen. Kritik erhält diese Ausdrucksweise, weil sie einige Menschen beim Lesen stört und schwerer aussprechen lässt. Zur gendergerechten Sprache gehört auch dar geschlechtsneutrale Plural wie bei Studierende, Mitarbeitende oder Lehrende. Hier lassen sich zum Beispiel bei der Formulierung Schüler und Schülerinnen nicht überall Formen bilden.

Villa Fohrde setzt seit 2017 auf das Gendern

Die Villa Fohrde setzt seit 2017 auf eine gendersensible Sprache. Für Bildungsreferentin Annika Suttner repräsentiert das Gendern eine Grundhaltung für eine inklusive und vielfältige Gesellschaft, in der sich alle Menschen eingeschlossen und angesprochen fühlen sollen.

Ihre Kollegin Susanne Albani macht klar, dass Sprache schon immer in Wandel begriffen war und die Prozesse der Macht widerspiegelt. „Sich heute immer noch einer Sprache zu bedienen, die die Dominanz von Männern in Berufen und Positionen widerspiegelt, ist einfach nicht zeitgemäß“, schreibt sie auf eine MAZ-Anfrage.

Probleme beim Verständnis

Die befragten Brandenburger und Mittelmärker sehen das anders, sie lehnen das Gendern überwiegend ab. „Ich finde es auch total blödsinnig. Sinnvoll wäre, wenn erstmal daran gearbeitet wird, dass alle die deutsche Rechtschreibung ordentlich beherrschen. Als ob wir keine anderen Probleme haben“, sagt die Damsdorferin Cerstin Mathaei.

Cerstin Mathaei hält Gendern für Blödsinn. Quelle: privat

Während der Brandenburger Daniel Zimny kritisiert, dass Gendern den Sprachfluss und das Verständnis beim Lesen stört, sieht auch Bianka Scholz aus Bensdorf Schwierigkeiten. „Durch das Gendern fließt die Sprache nicht mehr so wie davor. Wir hatten in der letzten Zeit genug neue Regelungen mit der Rechtschreibreform. Mir kann das Gendern fern bleiben. Das sage ich als Mutter, die ein Kind mit Lese-Rechtschreibschwäche hat“, äußert Scholz.

Von André Großmann