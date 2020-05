Nachgefragt: Wie kommt das Buch eigentlich in die Bibliothek?

Brandenburg/H

Da ist es, das Paradies für Bücherwürmer: Die Bibliothek. Eng aneinandergekuschelt stehen die Werke in Reih und Glied, nur darauf wartend in die Hand genommen zu werden. Doch wie sind sie überhaupt in die Regale gelangt? Wie wurde entschieden, welches Buch sich als nächstens an seinen Nachbarn lehnen darf? Die MAZ hat dazu in der Fouqué-Bibliothek einmal nachgefragt.

Gigantische Sortierleistung

Bibliotheken sind ein Hort der Ordnung. Das müssen sie auch sein, denn immerhin sind in den drei Brandenburger Standorten (Hauptstelle, Nord, Hohenstücken) 108 000 Medien im Bestand. Neben Büchern sind das auch CDs, Computerspiele oder DVDs. Rund 8000 Titel kommen – je nach Haushaltslage der Stadt – jährlich hinzu.

Anzeige

Allein bei den Büchern bedeutet das eine riesige (Aus-)Sortierleistung. „Im vergangenen Jahr sind 71 500 Bücher erschienen. Da den Überblick zu behalten, ist für den Einzelnen nicht möglich“, macht Bibliotheksleiterin Cornelia Stabrodt klar. Daher greifen die Mitarbeiter auf verschiedene Quellen zurück, um ihre Auswahl zu treffen.

Weitere MAZ+ Artikel

Eine davon ist der ekz Bibliotheksdienst, bei dem – vereinfacht gesagt – Bücher gelesen, bewertet und der Einrichtung empfohlen werden. Einmal wöchentlich trudeln die „Besprechungskärtchen“ zu einzelnen Titeln ein, die in der Regel Bibliothekarin Simone Schulze in die Hand kriegt.

Zu den Spickzetteln vom Bibliotheksdienst durchforstet die Bibliothekarin Verlagsprojekte, Bestsellerlisten, sogar soziale Medien nach interessantem Lesestoff, achtet zudem auf die Nutzeranfragen. Entscheidend ist am Ende, was die Brandenburger sich (möglicherweise) wünschen beziehungsweise was in der Stadt gebraucht wird. Und es zählt nach wie vor der literarische Gedanke: „Bibliotheken haben eigene Qualitätsansprüche. Deswegen werden wir immer auch Weltliteratur vorhalten“, sagt Cornelia Stabrodt.

Einkauf bei lokalen Buchhändlern

Einige Bücher, wie etwa die der Bestsellerliste des Spiegels, werden automatisiert an die Büchereien verschickt. Andere kommen auf eine Titelliste, quasi die aktuelle Wunschliste der Bibliothek, und werden bei Lieferanten geordert. Zu denen gehören lokale Buchhandlungen wie die Wichernbuchhandlung an der Jahrtausendbrücke.

Die Bibliotheken sind wirtschaftlich wichtig für die kleinen Läden, denn „im Vergleich zum Privatbürger ist die Bibliothek ein weitaus größerer Kunde“, macht Cornelia Stabrodt klar. Die Einrichtung bestellt regelmäßig zwischen 50 und 100 Medien pro Liste. Finanziert wird der Lesestoff aus dem städtischen Haushalt. Der bekommt über die Bestellungen im Lokalen einen Teil des Geldes wieder zurück. „Es ist ein Kreislauf“, sagt die Bibliotheksleiterin. „Das Geld kommt über die Gewerbesteuer der Buchhandlungen der Stadt zugute.“

Übrigens gilt die deutsche Buchpreisbindung genauso für den Großeinkäufer Bücherei – mit leichten Abstrichen. Mit dem so genannten Bibliotheksrabatt kann öffentlichen Bibliotheken zehn Prozent Rabatt auf ein Buch gewährt werden.

Auffind- und ausleihbar machen

Wenn die Pakete mit den Büchern eintrudeln, macht sich Simone Schulze begeistert ans Werk. „Es ist wunderbar, die reinste Freude, sie auspacken zu dürfen“, sagt die Bibliothekarin und fügt schmunzelnd hinzu: „Mit neuen Sachen beschäftigt man sich doch am liebsten.“

Und eine Beschäftigung sind die neuen Titel tatsächlich. Erst muss die Lieferung überprüft, dann katalogisiert werden. „Ich setze mich mit Buchstapel und Rechnung vor den PC und arbeite die Medien ein“, beschreibt Simone Schulze die mühselige Arbeit. Es gilt, die Werke in all ihren Bestandteilen (Autor, Titel und Co.) und Schlagworte für die Suche zu erfassen.

Damit sie letztendlich in den Regalen wieder gefunden werden, werden die Werke in Kategorien eingeteilt. Das sind Buchstaben wie M=Mathe, K=Kunst oder L=Länderkunde. Auch wenn es zunächst so wirkt, Buchstabe und Kategorie stimmen nicht in allen Fällen überein. Das „D“ zum Beispiel beherbergt Zeitgeschehen. Zur Präzisierung werden dann Zahlenkombinationen angehängt. K100 steht etwa für bildende Kunst.

Auch der Standort, also in welcher Bibliothek, wird verklausuliert, ebenso wie Autoren- und Buchkürzel. Am Ende ergibt sich die individuelle Signatur eines Buches, die mitsamt dem Werk in die technische Medienbearbeitung geht. Gabriele Senst kümmert sich federführend darum, die Bücher ausleihfähig herzurichten. Das bedeutet, sie mit Bibliotheksstempel, Signaturschildern und Sicherungsetikett zu versehen sowie die Lektüre lesefest zu machen.

Ohne Kommunikation geht es nicht

Unter anderem kann das bedeuten, Schutzumschläge an das Buch zu kleben, weil sie sonst verloren gehen oder zerreißen würden. Doch ein Buch ohne Cover ist nur halb so ansprechend, wissen die Bibliothekare. „Die Farbenpracht soll schon erhalten bleiben“, begründet Cornelia Stabrodt die frickelige Arbeit.

So gewappnet gelangt der Lesestoff letztendlich im Regal. „Das Ziel ist es, das innerhalb einer Woche hinzukriegen“, sagt die Bibliotheksleiterin über die aufwendige Arbeit, die zusätzlich zu den anderen Aufgaben in der Einrichtung einfällt.

Dazu gehört vor allem die Kommunikation rund um den Bestand. „Es gibt Kunden, die fragen nach einem roten Buch. Dann müssen wir anfangen, nachzufragen“, beschreibt Stabrodt die Beratungsleistung der Bibliothekare. Denn auch wenn das Buch endlich einsortiert im Regal steht, heißt es nicht automatisch, dass der Nutzer ohne Hilfe den Weg zu ihm findet.

Lesen Sie auch

Von Antje Preuschoff