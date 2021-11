Brandenburg/H

Die Geschäftsstelle der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Kirchmöser, Am Gleisdreieck 14, bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Grund dafür ein schwerer Verkehrsunfall am vergangenen Wochenende, bei dem ein Verteilerkasten für die Internetversorgung des Ortsteils beschädigt wurde. Sobald die Internetverbindung wieder hergestellt ist, wird die Geschäftsstelle wieder öffnen, heißt es.

Die Geschäftsstellen in Wusterwitz, Walther-Rathenau-Straße 11, und in Brandenburg an der Havel, Sankt-Annen-Galerie, stehen zur Auszahlung von Bargeld zur Verfügung, schreibt die MBS.

Von MAZ