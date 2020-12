Brandenburg/H

Eigentlich gilt Holger Hiestermann heute als gesund. Vor zwei Monaten hat der 58-Jährige eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Er hatte zwar starke Symptome – Husten, Atemnot, Kopfschmerzen – eine stationäre Behandlung brauchte er jedoch nicht. Dass er bis heute mit den Folgen der Krankheit zu kämpfen hat, hört man, wenn er in das Mikrofon spricht.

Es ist Montagabend. Hiestermann steht am Heinrich-Heine-Ufer in Brandenburg an der Havel und erzählt vor rund 180 Menschen von seiner Krankheit. Beim Sprechen muss er mehrmals tief Luft holen. Das Atmen fällt ihm immer noch schwer. Zudem leidet er nach wie vor unter Konzentrationsschwierigkeiten. Folgen seiner Corona-Infektion, wie er sagt. Hiestermann möchte die Zweifler über über die Folgen der Krankheit aufklären. „Das ist nicht bloß eine Erkältung“, sagt er. Die wöchentlichen Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen hält er für „rücksichtslos“. Jeder habe das Recht, auf die Straße zu gehen, sagt er, „aber nicht auf Kosten der Gesundheit anderer Menschen.“

Für eine solidarische Gesellschaft und die Wissenschaft

Eingeladen hat ihn eine Gruppe Medizinstudierender der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB), die die Kundgebung am Montag organisiert hat. Sie nennen sich „Medizinstudierende für Prävention und Solidarität Brandenburg“ und wollen mit der Veranstaltung ein Zeichen gegen die Corona-Demos in Brandenburg an der Havel setzen. Sie treten ein „für eine solidarische Gesellschaft und für Erkenntnis durch Wissenschaft“, wie die Gruppe erklärt.

Dafür haben sie Mediziner der MHB, die Leiterin der Gedenkstätte Brandenburg, Sylvia de Pasquale, und von Covid-19 Betroffene wie Holger Hiestermann eingeladen. De Pasquale erklärt, warum Nazi-Vergleiche im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen unangemessen seien. In einer Demokratie würde alles politische Handeln parlamentarisch kontrolliert und könne gerichtlich überprüft werden. Vergleiche mit der Nazizeit, wie sie der Vergangenheit auf etlichen Corona-Demos in ganz Deutschland zu hören waren, seien eine „Verharmlosung des Nationalsozialismus und eine Beleidigung der Opfer.“

Markus Deckert, Direktor des Klinikums Brandenburg und Dekan der Fakultät für Humanmedizin und Psychologie der MHB, zieht in seinem Beitrag eine Parallele zwischen dem Umgang mit der Corona-Pandemie und den Seuchen des Mittelalters. Auch damals hätten die Menschen nach einem Schuldigen für Pestausbrüche gesucht. Ein Phänomen, das momentan wieder zu beobachten sei.

Gegner der Corona-Politik wollen Forderungen formulieren

Auf der anderen Havelseite haben sich an diesem Abend wieder rund 200 Menschen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Im Vergleich zur vergangenen Woche sind deutlich weniger Menschen zur Protestkundgebung der Bürgerinitiative „ Brandenburg steht auf“ gekommen. Der mittlerweile ritualisierte Protest kommt an diesem Montag komplett ohne inhaltliche Redebeiträge aus.

Ein Vertreter der Bürgerinitiative kündigt zumindest an, dass „ Brandenburg steht auf“ in der kommenden Woche einen Katalog mit Forderungen an die Politik vorlegen werde. Zudem wolle man eine eigene Website schalten und einen einen Pressesprecher benennen. Bislang wollten die Organisatoren der Bürgerinitiative gegenüber Medienvertretern keine Interviews geben. Nach einer kurzen Versammlung vor der Johanniskirche setzt sich die Menge in Bewegung für ihren Zug durch die Brandenburger Altstadt.

Leiter der Intensivstation: „Wir haben nicht doppelt so viele Leute“

Auf der Kundgebung am gegenüberliegenden Heineufer spricht Dominique Petrus, Internist und leitender Oberarzt der internistischen Intensivstation am Klinikum Brandenburg. Der Mediziner berichtet in einer Videoaufzeichnung von den Belastungen für das medizinische Personal des Krankenhauses in der Corona-Pandemie. So habe die Klinik Doppelstrukturen für die Behandlung von Covid-19-Patienten einerseits und Nicht-Corona-Patienten andererseits aufbauen müssen, um so eine Ausbreitung des Virus auf der Station zu verhindern. „Wir haben aber nicht doppelt so viele Leute.“

Während Petrus spricht, kehrt am anderen Ende der Jahrtausendbrücke die Corona-Demo von „ Brandenburg steht auf“ zurück. Mit Sirenen, Trillerpfeifen und Kochgeschirr versuchen die Demonstranten die Ausführungen des Mediziners zu übertönen. Man solle alles mitbringen, was Krach machen könne, hatten die Veranstalter in der vergangenen Woche in einer internen Chatgruppe geschrieben. Das Ziel: so viel Krach wie möglich zu verursachen.

So entsteht an diesem Abend ein Bild, das sinnbildlich für den Umgang mit wissenschaftlichen Fakten in der Corona-Krise steht: Während einige nach Lösungen und einem Umgang mit der Bedrohung durch das Virus suchen, wollen andere sich nicht einschränken oder einfach nur Krach machen. Als die Kundgebung von „ Brandenburg steht auf“ nach nicht einmal einer Stunde beendet ist, tönt aus den Boxen ein Schlager von Volker Leichtenbrink aus den 80er Jahren: „Leben spüren Tag für Tag, leben so wie ich es mag“, heißt es da im Refrain.

