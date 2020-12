Brandenburg/H

Jan Auswitz weiß, wie der Kampf gegen die Pandemie aussieht und wie er sich anfühlt. Der Medizinstudent der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) arbeitet zur Zeit auf der pädiatrischen Station im Klinikum Brandenburg. Regelmäßig hilft er in der pneumologischen Sprechstunde der Station aus, zu der junge Patienten mit chronischen und akuten Lungenbeschwerden kommen.

Erst am Dienstag hat er eine Patientin untersucht, die gerade eine Corona-Infektion überstanden hat. Die junge Frau ist unter 20 und leidet noch immer an den Spätfolgen der Infektion. „Sie klagte über Husten und Atemnot, manchmal hat sie das Gefühl, keine Luft zu bekommen“, sagt Auswitz. Nach der Uni arbeitet der ausgebildete Rettungsassistent als studentische Aushilfe in der Rettungsstelle des Krankenhauses.

Hochschulgruppe ruft zu Gegenprotest auf

Am vergangenen Montag steht Auswitz mit einer Handvoll Kommilitonen und mit einem selbst gebastelten Transparent am Heinrich-Heine-Ufer, um gegen die Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen auf der anderen Seite zu demonstrieren. „Medizinstudierende für Prävention und Solidarität“ haben sie auf ein weißes Bettlaken geschrieben, dass sie über den Steinstufen an der Havel gespannt hatten. Die meisten von ihnen hatten schon direkten Kontakt mit dem Virus, ob auf der Intensivstation, in einer Corona-Abstrichstelle oder in der Rettungsstelle. Gegenüber, am Salzhofufer, standen etwa 300 Leute, auf ihrer Seite sind es gerade einmal 60. „Das hat uns sehr getroffen, weil wir nicht glauben, dass die Zahlenverhältnisse die gesellschaftliche Realität widerspiegeln“, sagt Auswitz.

Damit sich das ändert, haben sich Auswitz und seine Mitstudierenden zu einer Gruppe zusammen geschlossen, die für den Gegenprotest mobilisieren möchte. Vor allem aber wollen sie über die Folgen von Corona-Infektionen aufklären möchte. Sie haben eine Whatsapp-Gruppe gegründet, die sie „die Geradeausdenker“ genannt haben. Eine von ihnen ist die 25-Jährige Sissi, sie arbeitet neben ihrem Studium auf der Intensivstation des Klinikums Brandenburg und hat selbst erlebt, wie Menschen mit Covid-19 um ihr Leben kämpfen. „Es ist bizarr, dass Leute gegen die Schutzmaßnahmen demonstrieren, wenn man bedenkt, was Pfleger und Ärzte jeden Tag auf sich nehmen.“

„Die Informationen sind allen zugänglich“

Das Coronavirus sei eben keine Grippe, wie auf den Corona-Demos oft behauptet werde, erklärt Jan Auswitz. Vor allem gebe es kein Heilmittel und noch keine verfügbare Impfung. Für ihre Kundgebung am kommenden Montag auf dem Heinrich-Heine-Ufer hat die Gruppe Betroffene und erfahrene Mediziner zu Redebeiträgen eingeladen, um mit den Argumenten der Corona-Leugner aufzuräumen. Dass sie sich davon überzeugen lassen werden, bezweifelt er.

„Wir haben ausgezeichnete Ärzte und Wissenschaftler und die Informationen sind allen zugänglich“, sagt der Medizinstudent. Das, was auf den wöchentlichen Corona-Demos gefordert werde – ein offener Diskurs über die Gefährlichkeit des Virus und die Wirksamkeit der Maßnahmen – habe ja längst statt gefunden, sagt Auswitz, in der Fachwelt und in der Öffentlichkeit. Er glaubt, dass die Ablehnung der Anti-Corona-Maßnahmen in einem tiefgreifenden Misstrauen in die Wissenschaft wurzelt. Trotzdem wollen er und seine Kommilitonen den Diskurs suchen, statt die Gegenseite zu diffamieren.

Denn eins sei klar, sagt Jan Auswitz: „Wenn wir die Schutzmaßnahmen jetzt aufheben würden, hätten wir in vier Wochen eine völlig unkontrollierbare Situation.“ Dann müssten Ärzte darüber entscheiden, wer überhaupt behandelt werden könne und wer nicht. „Das muss aber nicht sein“, sagt er, „wir haben es selbst in der Hand.“

Von Feliks Todtmann