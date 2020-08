Brandenburg/H

Die Medizinische Hochschule Brandenburg MHB kann mit dauerhafter Unterstützung durch das Land rechnen. Das sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bei seinem Besuch in der MAZ-Redaktion am Donnerstag.

Enge Kooperation der Hochschulen

Die Entscheidung für das Ansiedeln einer Medizinischen Universität in Cottbus mit Mitteln des Strukturstärkungsgesetzes stelle keine Bedrohung für die Hochschule in Brandenburg an der Havel und Neuruppin dar. „Die Entscheidung für Cottbus ist auch eine Entscheidung für die MHB. Ich setze auf eine sehr enge Kooperation.“

Hilfe in beide Richtungen

Beide Einrichtungen könnten sich gegenseitig helfen. „Die Defizite der MHB können mit der der universitären Medizinausbildung behoben werden. Andererseits gibt es hier sehr gute Erfahrungen beim Gewinnen von Medizinernachwuchs. Diese können in Cottbus helfen“, sagt Woidke.

Land stellt Geld bereit

Schon im kommenden April würden die ersten Humanmediziner hier ihr Studium beenden – Ärzte würden im Land gebraucht. „In Cottbus wird es noch ein paar Jahre dauern.“ Nicht umsonst habe das Land im Nachtragshaushalt fünf Millionen Euro für die MHB zur Verfügung gestellt, helfe auch beim Finanzieren des Medizincampus in Potsdam beispielsweise. „Wir brauchen alle Ausbildungsstandorte, weil sie auch verschiedene Regionen abdecken und mit unterschiedlichen Kliniken kooperieren“, resümiert der Regierungschef.

Ministerpräsident Dietmar Woidke, Regierungssprecher Florian Engels Redakteur André Wirsing, Oberbürgermeister Steffen Scheller, MAZ-Regionalverlagschef Benno Rougk (von links).

Infrastruktur muss schnell besser werden

In Fragen der Infrastruktur, vornehmlich bei den kaputten und fehlenden Brücken beziehungsweise Bahnüberführungen sei er sich mit Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) einig, dass alles getan werden müsse, um die Vorhaben schnell abzuschließen. Brandenburg an der Havel bekomme Ende 2022 eine bessere Anbindung an Potsdam und Berlin, wenn stündlich drei statt zwei RE 1-Züge verkehren.

Anfang 2022 Baubeginn in Wust

Woidke drängt bei Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU) gerade beim Bahnübergang Wust auf ein beschleunigtes Verfahren. Scheller hat nun vom Landesbetrieb Straßenwesen erfahren, dass zu Jahresbeginn 2022 mit dem Bau der Überführung begonnen werde. „Möglich ist eine vorgezogene Freigabe für den motorisierten Verkehr.“ Ansonsten würde es zu mehr und längeren Wartezeiten an der Schranke kommen.

Stadt als Regierungsstandort

Der Havelstadt bescheinigt Woidke eine dynamische Entwicklung. „ Brandenburg an der Havel wird nun sogar Regierungsstandort mit dem Ansiedeln der Passbehörde des Auswärtigen Amtes. Auch das Technische Hilfswerk ist mit dem Aufbau seines bundesweiten Ausbildungsstandortes eine Bereicherung., Ich kann mir auch vorstellen, dass sich noch andere Behörden hier ansiedeln.“

Auf der Überholspur

Dem Land Brandenburg bescheinigt Woidke, dass es sich gerade auf der Überholspur befinde: Es sei goldrichtig gewesen, dass die Landesregierung konsequent auf den Ausbau regerativer Energien gesetzt habe. Diesen Vorsprung vor anderen Bundesländern wollen wir nun nutzen. In fünf Jahren können wir unter den ersten fünf Bundesländern bezüglich der Wirtschaftskraft sein.“ Dazu tragen nicht nur spektakuläre Vorhaben wie der Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide oder die BASF-Investitionen in Schwarzheide bei, „auch bei Riva-Stahl in Brandenburg an der Havel und in Hennigsdorf wird zu mehr als 60 Prozent grüne Energie eingesetzt“.

Tesla als Magnet

Man wolle konsequent Klimaschutz und Industrie-Arbeitsplätze verbinden, er sei sich sicher, dass Tesla nicht ins Land gekommen wäre, wenn es keine erneuerbare Energie gegeben hätte. Die Ansiedlung als größte Investition in Deutschland seit 30 Jahren werde noch mehr Unternehmen nach sich ziehen.

Bürgerdialog verschoben

Durch die Corona-Krise seien die großen Wirtschaftsunternehmen gut gekommen. In der Landesregierung seien aber die geplanten Bürgerdialoge durch die Einschränkungen liegengeblieben und aufs nächste Jahr verschoben worden. Im März und April sollte es in den kreisfreien Städten und einigen Landkreisen Kabinettstagungen, Unternehmensbesuche und Bürgerforen geben. Das werde nachgeholt.

Das schönste Pressegespräch

Und ein Lob für die Brandenburger MAZ hatte der Ministerpräsident bei dem Treffen auf der Redaktionsterrasse am Domstreng-Ufer auch noch parat: „Ich hatte noch nie ein Pressegespräch in einer solch schönen Umgebung.“

