Man mag sich bei Elisa Brückner gar nicht hinsetzen. Zu schön wirkt der alte Holzstuhl, auf dem sich zartrosafarbene Kirschblüten über einen braunen Untergrund ranken. „Doch, bitte setzen Sie sich. Meine Kunst ist zum Draufsitzen und zum Anfassen“, sagt Brückner. Im März hat die Künstlerin ihr Ladenatelier „Mabellevie“ in der Hauptstraße eröffnet und haucht seitdem in Brandenburg an der Havel Möbeln neues Leben ein.

Elisa Brückner ist Künstlerin. In ihren Werken türmen sich Wellen in Schubladen auf, Elefanten laufen auf einer Teekanne spazieren und weiße Malven umranken Spiegelränder. Sie malt nicht auf Leinwand, sondern am liebsten auf altem Holz. „Perfekt restaurierte Möbel fasse ich nicht an, ich suche nach unperfekten Stücken. Solche, die ich mit meiner Kunst wieder zum Leben erwecken kann“, sagt Brückner. Wie zum Beispiel die Schubladen, die zum Teil ihre zugehörigen Kommoden verloren haben und jetzt als Bilderrahmen an der Wand hängen.

Vor zweieinhalb Jahren zog Elisa Brückner nach Kirchmöser

Eigentlich ist Elisa Brückner nur durch Zufall in Brandenburg an der Havel gelandet. Sie hat lange Zeit in Berlin gewohnt, hatte sieben Jahre ein Ladenatelier im Wedding. Vor ein paar Jahren entschlossen sie und ihr Mann sich für einen Neuanfang. Das dritte Kind war gerade zur Welt gekommen, der Tag war grau und es war Zeit für Veränderung. Also stieg Elisa Brückner mit der Familie ins Auto und kaufte sich an der nächsten Tankstelle eine Landkarte. „Wir fuhren alle kleinen Orte und Dörfer in der Umgebung ab, und haben uns dann in Kirchmöser verliebt.“

Seit zweieinhalb Jahren wohnt Elisa Brückner mit ihrer Familie in Kirchmöser. Jetzt ist auch ihre Arbeit mit umgezogen. Anfang März hat sie den Laden in der Hauptstaße 62 eröffnet, mitten in dern Corona-Pandemie. „Natürlich war es eine ruhigere Eröffnung, aber viele Leute kamen nacheinander vorbei. Sie waren neugierig auf meine Arbeit“, sagt sie. Von ihrem Arbeitsplatz kann Brückner direkt aus dem Schaufenster blicken. Viele ihrer Kundinnen und Kunden bestellen die Werke aber auch online.

Elisa Brückner kommt eigentlich aus der Nähe von Kyritz. Zum Studium hat es sie erst nach Osnabrück und dann nach Dresden an die Hochschule für Bildende Künste verschlagen. Dort hat sie sich viel mit den alten Meistern beschäftigt. Raffael, Rubens oder Rembrandt. In der Hochschule, aber auch indem sie Interessierte durch die Gemäldegalerie führte. „Viele von den alten Meistern haben damals auch auf Holz gemalt“, erklärt Brückner. Das inspirierte sie.

Ihre Kunst soll bei den Menschen Zuhause einen Platz finden

Für Elisa Brückner war aber schnell klar, dass sie keinen klassischen Weg einschlagen würde. „Ich wollte nicht, dass meine Kunst irgendwann in Galerien an weißen Wänden hängt“, sagt Bückner. Ihre Kunst sollte die Distanz, die viele Menschen zur Kunst haben, aufbrechen. Sie sollte im täglichen Leben der Menschen ein Zuhause finden. Die Idee dazu kam ihr vor zehn Jahren, als in Berlin viel saniert wurde. Vor den Häusern fand Brückner alte Fliesen aus der Gründerzeit und vergessene Möbel. „Indem ich sie bemale, erzähle ich die Geschichte dieser Stücke weiter.“

Gerade arbeitet Elisa Brückner an einer kleinen Bilderserie – ausnahmsweise auf Papier. Aber sie bleibt sich treu, arbeitet mit der gleichen Technik wie auf ihren Holzstücken. Auf das Papier hat sie eine Collage gelegt, handgeschöpftes Papier in Blau- und Brauntönen bilden eine Uferlandschaft. Auf dieser Grundlage arbeitet Brückner weiter. Mithilfe von Aquarellfarben und Pastellkreiden entstehen Schilf am Ufer und Kraniche, die am Himmel ihre Runden ziehen. Inspiration für diese Szenerie ist ihre Lieblingsbucht in Kirchmöser.

„Meine Kunst wird immer brandenburgischer“

Das Bild ist nicht die einzige Inspiration aus Kirchmöser. Auf ein altes Holztablett hat Brückner einen Papagei gemalt. Eine Erinnerung an den letzten Sommer. „Dieser Papagei ist immer wieder durch Kirchmöser geflogen, wir haben keine Ahnung wem er gehörte“, erzählt die Künstlerin. Eines Tages saß er dann bei Familie Brückner im Pflaumenbaum. Jetzt ist er auf einem Tablett verewigt. „Ich merke schon, wie meine Kunst immer brandenburgischer wird“, sagt Brückner.

Der Name ihres Ladens, Mabellevie (zu Deutsch: Mein schönes Leben) klingt eher nach Frankreich und Fernweh. „Das ist meine andere Seite“, erzählt Brückner, die ein halbes Jahr in der Bourgogne lebte. Da Reisen im Moment nicht geht, träumt sie sich mit den Rufen der Brandenburger Möwen und mit dem Plätschern der Havel in die Ferne.

Brückner erzählt nicht nur ihre eigenen Geschichten auf den Möbeln, sondern auch die von Anderen. „Manchmal kommen Menschen zu mir, die eine Idee im Kopf haben, die sie selbst nicht ausdrücken können“, sagt Brückner. Einmal kam eine ältere Dame mit einer alte Holzkiste zu ihr. Die Kiste hatte der Vater bei sich, als er in Kriegsgefangenschaft in Siberien geriet. Er erzählte ihr immer von den jungen Birken dort. Diese Erinnerung nahm Brückner auf, als sie die Kiste bemalte. Sie sieht sich nicht nur als Künstlerin, sondern auch als eine Art Übersetzerin von Gefühlen, Wünschen oder Erinnerungen.

Von Lena Köpsell