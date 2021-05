"Made in Kloster Lehnin": Die ersten Tiny-Häuser stehen schon

Lehnin

Tiny-Häuser rollen nicht nur nach Kloster Lehnin. Die Ferienunterkünfte auf Rädern werden neuerdings in der Gemeinde gebaut! Hersteller Heiko Neupert hat seinen bisherigen Firmensitz in Treuenbrietzen aufgegeben und ist mit Maschinen und Material nach Damsdorf umgezogen. „Auf dem ehemaligen GPG-Gelände habe ich eine Halle angemietet, wo ich mit Partnerfirmen und eigenen Leuten die Produktion fortsetzen werde. Der Standort ist wegen der Nähe zum Klostersee ideal“, sagte der Investor der MAZ.

Terrasse mit Blick auf den Klostersee Quelle: Frank Bürstenbinder

Gebaut werden die straßenzugelassenen Mini-Domizile vorrangig für den eigenen Bedarf. Denn Neupert ist seit Jahresbeginn Besitzer des Lehniner Campingplatzes am Klostersee. Statt in klassischen Reisemobilen und Wohnanhängern verbringen seine „Dauercamper“ ihre Freizeit in einem der rund 60 Tiny-Häuser, die nach den Wünschen ihrer Käufer gebaut werden. Bei aller Individualität in der Ausstattung und in den Ausmaßen besitzen die Tiny-Häuser „Made in Kloster Lehnin“ ein Wiedererkennungsmerkmal – die Sandsteinfassade. Auch die Produktion dieser unverwüstlichen und optisch auffälligen Außenverkleidung findet ab sofort in Damsdorf statt.

Heiko Neupert hat die Produktion seiner Tiny-Häuser von Treuenbrietzen nach Damsdorf verlagert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dabei wird in Sachsen-Anhalt abgebauter Sandstein in nur wenigen Millimetern Stärke auf ein Trägermaterial gebunden, das in beliebigen Größen gesägt und an Fassaden angebracht sowie versiegelt werden kann. Unter dem Markennamen Ytterstone ist Investor und Bauingenieur Neupert Patentinhaber für das Produkt, für das er mehrere Erfinderpreise erhielt. Erst in dieser Woche hat Neupert einen Vertrag als Lizenzgeber für einen chinesischen Hersteller unterschrieben. In Damsdorf können bis zu sechs Tiny-Häuser parallel auf Fahrgestelle in Ständerbauweise montiert und ausgestattet werden.

Die künftigen Tiny-Haus-Parzellen sind bereits abgesteckt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass Neupert mit seinem Firmensitz kurzfristig von Treuenbrietzen nach Damsdorf zieht, hat auch mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde der Kreisverwaltung zu tun. Bei einer Begehung wurde ihm der Bau von Tiny-Häusern unter einem provisorischen Zeltdach auf dem Campingplatzgelände untersagt. „Das Zelt ist inzwischen abgebaut. Es war ohnehin nur für eine Übergangsphase gedacht“, so Neupert. In den ersten sechs Monaten unter neuer Führung hat sich auf dem Gelände am Klostersee einiges verändert. Das fängt schon bei der elektrischen Toranlage an. Das zentrale Sanitärgebäude wurde neu verkleidet, Leitungen sind jetzt winterfest verlegt. Die Parzellen für die künftigen Pächter sind abgesteckt. Die durchschnittliche Jahrespacht beträgt je nach Größe und Lage 3500 Euro. Rund 30 von 60 Stellplätzen sind vermarktet. Die ersten Tiny-Häuser stehen bereits und sind mit mobilen Terrassen mit Blick auf den Klostersee ausgestattet. Ein Musterhaus steht für Besichtigungen und Probewohnen zur Verfügung. Für mediterranes Flair sorgen die winterfesten Palmen, die Neupert auf dem Freizeitareal gepflanzt hat.

Auch dieses Modell eines süddeutschen Herstellers hat bereits seinen Platz gefunden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wer sich bei Neupert für die nächsten zehn Jahre eine Pachtparzelle sichert, muss bei dem in Wildenbruch lebenden Campingplatzbetreiber kein Tiny-Haus kaufen. „Jeder Pächter hat die freie Wahl. Inzwischen gibt es in Deutschland zahlreiche Anbieter“, stellt er klar. Zum Beispiel zeigt der Betreiber auch ein Modell eines süddeutschen Herstellers, dass sich in Optik und Kubatur deutlich von den in Damsdorf produzierten Tiny-Häusern unterscheidet. Höchstens 3,5 Tonnen darf solch ein straßenzugelassenes Tiny-Haus wiegen, wenn es von einem Pkw oder einem Transporter gezogen werden soll. Die Höhe ist auf maximal vier Meter begrenzt. Bei Neupert beginnen die Preise für ein neun Meter langes Standardmodell bei rund 65 000 Euro. Als Dauerwohnsitz ist ein Tiny-Haus auf dem Campingplatz nicht erlaubt. Spätestens zur Saison 2022 sollen alle Parzellen belegt sein. Die Pläne des Investors gehen schon weiter. Eine Sauna-Landschaft schwebt ihm vor – natürlich auch auf Rädern.

Von Frank Bürstenbinder