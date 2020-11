Mädchen beschmieren Wände

Brandenburg/H

Zwei Mädchen als Farbschmiererinnen: Die Polizei erfuhr in der Nacht zu Sonnabend, dass zwei weibliche Personen in der Linienstraße ein undefinierbares Zeichen in der Größe 50 cm x 50 cm in blauer Farbe an einer Wand aufbrachten. Die Beamten erwischten die 15- und 19-jährigen Mädchen, diese äußerten sich nicht zum Tatvorwurf. Sie führten jedoch Rucksäcke bei sich, in denen insgesamt zehn Spraydosen aufgefunden wurden. Das Graffito wurde fotografisch gesichert. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zum Verdacht der Sachbeschädigung.

Von MAZ