Mäuse für die Waldmöpse: Verein VfL spendet Startgelder des Mopslaufes in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Einen Scheck über 3000 Euro übergaben am Mittwoch Andreas Ansorge, Vereinsvorsitzender des VfL Brandenburg, und Ideengeberin Antje Martin an Tim Freudenberg, Fachbereichsleiter Kultur in der Brandenburger Stadtverwaltung. Das Geld stammt aus dem Erlös der Startgelder für den 1. Mopslauf in Brandenburg an der Havel. Dabei galt es, mindestens 20 der insgesamt 27 Loriot-Möpse, die sich im Stadtgebiet tummeln, während eines Laufes zu finden und zu fotografieren.

Insgesamt 800 Stück dieser Teilnehmermedaille wurden zum Mopslauf 2021 überreicht. Quelle: Rüdiger Böhme

„Das war ein toller Erfolg und eine gute Idee“, sagte Ansorge. 1200 Teilnehmer machten sich innerhalb eines Zeitraumes von zwei Wochen auf, um mitzumachen. „Wir hatten auf unserer Homepage dazu aufgerufen, und dort konnte man sich auch anmelden. Es waren nicht nur Brandenburger dabei“, verrät er. Nach der großen Resonanz ist für den Leichtathletikverein auch klar, dass es eine Neuauflage geben wird.

Für jeden Teilnehmer gab es eine persönliche Teilnehmerurkunde und eine Medaille. Insgesamt wurden 800 Medaillen ausgeteilt, die in der Touristinformation abgeholt werden konnten. Einige wurden sogar an die Teilnehmer verschickt. Die Urkunden konnte man sich mit eigenem Namen von der VfL-Homepage herunterladen.

Mops-Infotafel am Johanniskirchplatz Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir sind begeistert von dem Erfolg und freuen uns über die Zuwendung. Besonders freut uns, dass die Brandenburger sich so am Leben in der Stadt beteiligen“, sagte Tim Freudenberg.

Das Geld soll vorrangig für notwendige Reparaturen und für die Pflege der Möpse genutzt werden. Da von den 27 Möpsen einer gestohlen wurde, gibt es Überlegungen, wieder einen neu gießen zu lassen. „Das kostet rund 5000 Euro. Das haben wir aber momentan nicht vor“, erklärte Freudenberg. „Wichtiger wäre auch die Mops-Infotafel hinter der Johanniskirche neu herzurichten, auch behindertengerecht. Dazu sind wir auch mit der Künstlerin im Gespräch,“ sagte er.

Von Rüdiger Böhme