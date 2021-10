Brandenburg/H

Für die Datenschutzbehörde im Land Brandenburg mag es ein normaler Vorgang sein. Für die Maklerin aus Brandenburg an der Havel ist er das aber ganz und gar nicht. Sie bekam einen Schreck, als sie das Schreiben mit dem Briefkopf der „Landesbeauftragten für Datenschutz und Akteneinsicht“ (LDA) las.

Im nächsten Moment dachte sie an einen „Fake“, hielt einen unangenehmen Schwindel oder Schlimmeres für möglich. Angekündigt wird der Brandenburger Einzelunternehmerin (Name der Redaktion bekannt) am 30. August eine Kontrolle durch drei Behördenmitarbeiter in ihrer Geschäftsadresse.

„Im Rahmen unserer Aufgabenerfüllung beabsichtigen wir, eine nach dem Zufallsprinzip ausgesuchte, anlassunabhängige Stichprobenprüfung bei einigen unserer Aufsicht unterliegenden Maklerinnen und Makler durchzuführen“, heißt es in dem Anhörungsschreiben.

Brandenburgs Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge. Quelle: Bernd Settnik

Für die Stichprobe habe die Behörde der Beauftragten Dagmar Hartge in größeren Städten und Gemeinden nach Maklern gesucht und sich dabei von deren Internetpräsenz leiten lassen. Zwei Stunden lang möchten die drei Behördenmitarbeiter den Geschäftsort prüfen, besonders die Verarbeitung der Kundendaten.

Zugang wird am angekündigten Besuchstag 6. Oktober erwartet zu den Geschäftsräumen, Datenverarbeitungsanlagen und -geräten. Während der zweistündige Prüfung möchten die Datenkontrolleure Zugang zu personenbezogenen Daten und Informationen erhalten. Sie wollen auch ermitteln, welche Vorkehrungen die Maklerin trifft, dass personenbezogene Daten gelöscht oder, wenn sie in Papierform vorliegen, vernichtet werden.

Die Geschäftsfrau ist entsetzt. „Bei so etwas denke ich an einen Staatsanwalt, der mit einem Durchsuchungsbefehl anrückt“, sagt auch ihr Lebenspartner. Weil die Maklerin coronabedingt aus familiären Gründen seit geraumer Zeit im Homeoffice arbeitet und ihr Büro seither nicht nutzt, hofft sie, dass sie den ungebetenen Besuch der LDA zumindest verschieben kann.

Die Maklerin hat sich kundig gemacht und weiß, dass das Schreiben von ehrlichen Leuten kommt. Sie teilt der Behörde daher mit, dass eine Prüfung ihrer Firma im Büro derzeit nicht möglich sei, weil sie sich im Homeoffice befinde.

Beruhigt ist die Immobilienexpertin, als sie auf der Internetseite der staatlichen Datenschützer liest, dass auch in deren Dienststelle persönliche Beratungen bis auf Weiteres nicht möglich seien. Die Mitarbeiter dort sind wegen der Corona-Pandemie ausschließlich per E-Mail und eingeschränkt telefonisch erreichbar, heißt es.

Na dann werden die Verständnis haben, denkt sich die Unternehmerin. Doch sie irrt. Auf ihre Absage hin kommt ein zweites Schreiben, das ihren Lebenspartner im Tonfall „an die Inquisition“ erinnert.

Tatsächlich wird der Ton der Datenschützer im zweiten Schreiben rauer, weil LDA-Mitarbeiter mehrfach vergebens versucht haben, die Maklerin telefonisch zu erreichen. In dem Schreiben erklärt die Bereichsleiterin noch einmal die Rechtslage und die gesetzliche Pflicht zur Mitwirkung.

Der pauschale Hinweis auf das Homeoffice reiche nicht aus, um abzusagen. Die Behörde gibt der Unternehmerin nun ein Zeitfenster an für die Prüfung. Vorsorglich weist sie allerdings auch darauf hin, dass bei Nichtgewährung des Zugangs eine Geldbuße von bis 20 Millionen Euro oder von bis zu vier Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes eines Unternehmens drohen könnte.

Im Gespräch mit der MAZ hängt die stellvertretende Pressesprecherin der Landesdatenschutz-Beauftragten die ganze Angelegenheit aber etliche Etagen tiefer. Ihre Behörde würde auftretende Probleme und Bedenken am liebsten im freundlichen Gespräch klären, sagt Astrid Oehme. Im direkten Austausch lässt sich nach ihrer Einschätzung fast immer eine Lösung finden.

Zur Aufgabe der Landesbehörde gehöre aber laut Gesetz auch die Kontrolle von Unternehmen bei der Datenverarbeitung, erklärt die Datenschützerin. Das sei vor allem dort wichtig, wo mit sensiblen Kundendaten umgegangen wird.

So habe es in jüngerer Vergangenheit Kontrollen in Gaststätten gegeben, um zu prüfen, dass die Betreiber verantwortungsvoll mit den Corona-Formularen ihrer Gäste umgehen. Auch Tankstellen als Branche hat die Datenaufsichtsbehörde schon einmal in den Blick genommen.

Aktuell befasse man sich mit der Branche der Immobilienmakler. Mit Ausnahme des einen Büros seien die Kontrollen in den anderen Maklerunternehmen im Land problemlos gelaufen.

Im Fall der genannten Brandenburger Geschäftsfrau hat deren Rechtsanwalt der Behörde geantwortet. Er erklärt der LDA unter anderem, welche organisatorischen Gründe einem Bürobesuch mit drei Prüfern im Wege steht. Vorsorglich beruft er sich im Namen seiner Mandantin „auf das ihr zustehende Auskunftsverweigerungsrecht“.

Nicht unerwähnt lässt der Jurist die stark eingeschränkte Erreichbarkeit der Datenschutzbehörde. Diese Internetmitteilung ist nach Auskunft der Pressesprecherin allerdings inzwischen überholt. Die Datenschützer seien wieder persönlich im Amt erreichbar.

Von Jürgen Lauterbach