Brandenburg/H

Zu der seit Anfang des Jahres verwaiste Mammografie-Versorgung in Brandenburg an der Havel gibt es auch am Ende des Monats Februar noch keinen entscheidenden neuen Stand.

Zu dem Sachverhalt sei im Zulassungsausschuss noch keine Entscheidung getroffen worden, teilt die Kassenärztliche Vereinigung der Brandenburger Landtagsabgeordneten Britta Kornmesser (SPD) mit.

Versorgungslücke in Brandenburg an der Havel

In der kommenden Woche könnte dort aber eine Entscheidung fallen, erwartet Milena Schaeffer-Kurepkat, Geschäftsführerin und Ärztliche Direktorin des Gesundheitszentrums Brandenburg, das vom städtischen Universitätsklinikum getragen wird.

Wie berichtet besteht die Versorgungslücke seit Jahresbeginn. Seither können kranke und gefährdete Brandenburger Frauen ihre Brust nicht mehr in ihrer Heimatstadt röntgen lassen. Denn es gibt dort keine Radiologiepraxis mehr, die dass ambulante Versorgungsangebot in ihrem Repertoire hat.

Damit gelten monatlich mehrere hundert Frauen in der Stadt und der Umgebung n dieser Stelle als unversorgt beziehungsweise sie müssen ausweichen. In Frage kommen Praxen in Stendal, Potsdam und Berlin-Steglitz. Allerdings gibt es in den meisten Praxen lange Wartelisten.

Erst einmal Ultraschall

Mitunter wird das Röntgen zurückgestellt, sodass die für die Brustuntersuchung in Frage kommenden Brandenburgerin zunächst einmal nur per Ultraschall untersucht werden.

Zuletzt hatten sich auch die heimischen Abgeordneten Britta Kornmesser und Sonja Eichwede für das Thema interessiert und sich für die Weiterführung des Angebots in Brandenburg an der Havel starkgemacht.

Das Gesundheitszentrum Brandenburg würde die Mammografie Versorgung übernehmen, wenn der erwähnte Zulassungsausschuss, der aus Kassenärzten und Krankenkasse besteht, dies langfristig genehmigt. Der Antrag liegt dort vor. Speziell geschulte Ärztinnen der Brandenburger Universitätsradiologie könnten ein ambulantes Angebot mit dem Gesundheitszentrum aufbauen.

Von Jürgen Lauterbach