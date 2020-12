Brandenburg/H

Aus bislang ungeklärtem Grund wurde am späten Dienstagvormittag ein Lkw-Fahrer von einem unbekannten Mann angegriffen. Dieser war in der Woltersdorfer Straße offenbar brüllend auf den anfahrenden Lkw zugelaufen und stach in weiterer Folge ein Messer gegen die geschlossene Fahrertür des Lkw, so dass dort ein zentimetergroßes Loch entstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Bedrohung aufgenommen.

Der Unbekannte wurde als etwa 30-35-jähriger Mann beschrieben. Er soll kurze dunkle Haare haben, schlank und etwa 175-180 cm groß sein. Bekleidet war der Mann wohl mit einer grauen kurzen Jacke, Jeans und weißen Turnschuhen. Er führte außerdem einen mittelgroßen schwarzen Hund mit sich. Bei dem Hund könnte es sich um einen belgischen Schäferhund handeln, teilt Oliver Bergholz von der Polizeidirektion West mit.

Die Kriminalpolizei fragt: Haben Sie den Vorfall beobachtet, oder kennen die unbekannten Mann? Können Sie Hinweise auf seine Identität oder Aufenthaltsort geben? Dann melden Sie sich unter der Telefonnummer 03381 560-0 bei der Polizeiinspektion Brandenburg oder nutzen unser Hinweisformular im Internet unter: polbb.eu/hinweis.

