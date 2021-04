Mann bei Verkehrskontrolle in der Altstadt festgenommen

Brandenburg/H

Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen PKW in der Kar-Marx-Straße in der Altstadt. Der 35-Jährige Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen und testete bei einem Drogenschnelltest auch noch positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Als die Polizisten die Daten des Fahrers überprüften, stellte sich heraus, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben ist. Der 35-Jährige konnte die geforderte Summer nicht zahlen und wurde deshalb von den Beamten direkt in die JVA Brandenburg gebracht.

Von MAZ