Mann beklaut 76-Jährige am Geldautomaten – taffe Seniorin versucht, ihn aufzuhalten

Brandenburg/H

Schreckmoment für eine Brandenburger Seniorin: Als die 76-Jährige am Mittwochvormittag am Neustädtischen Markt Geld von einem Automaten abheben wollte, wurde sie von einem Mann angesprochen. Als das Bargeld ausgegeben wurde, griff der 31-Jährige zu und wollte mit seiner Beute verschwinden. Er rechnete wohl nicht mit der taffen Seniorin: Diese versuchte, ihn aufzuhalten. Bei der folgenden Rangelei wurde die Frau verletzt, der Dieb machte sich samt Beute vom Acker. Hinzugerufene Polizisten suchten in der Umgebung nach dem Tatverdächtigen, blieben dabei jedoch zunächst erfolglos. Wenig später schnappten sie ihn aber doch. Der Mann wurde festgenommen und ein Atemalkoholtest angesetzt – dieser zeigte stattliche 2,24 Promille. Laut Polizeibericht vom Donnerstag hat der 31-Jährige aktuell keinen festen Wohnsitz. Er wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Vorwurf gegen ihn lautet nun Verdacht auf räuberischen Diebstahl.

Von MAZ