Mann belästigt Frau am Hauptbahnhof – Festnahme

Brandenburg/H

Ein 27-Jähriger wurde am späten Dienstagabend am Hauptbahnhof festgenommen, nachdem er eine Frau belästigte. Der Mann fragte sein Opfer gegen 23.45 Uhr zunächst nach einer Zigarette. Als die Frau ihm keine geben wollte, wurde der Mann unangenehm. Er lief in geringem Abstand hinter ihr her, bedrängte sie und beleidigte sie mit sexistischen Worten.

Laut Polizei bekam die Frau es mit der Angst zu tun und rannte zurück zum Taxistand. Von dort wurde die Polizei gerufen. Die angerückten Beamten mussten nicht lange nach dem Angreifer suchen und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle.

Von Philip Rißling