Brandenburg/H

„Willst Du mit mir kommen?“ Ein Mann hat in Brandenburg an der Havel ein kleines Mädchen belästigt und womöglich sexuell bedrängt. Der Unbekannte sprach das Kind an der Straßenbahnhaltestelle Fontanestraße im Stadtteil Nord an. Als das Kind dann in eine Tram der Linie 6 in Richtung Hauptbahnhof stieg, folgte ihm der Mann quer durch die Stadt. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

„Sexuelle Motivation nicht ausgeschlossen“

Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am 3. November dieses Jahres. Die Tatzeit liege zwischen 18.27 und 18.40 Uhr. Das Kind fuhr bis zur Ritterstraße. „Der Unbekannte folgte dem Mädchen hierbei und sprach sie nach ihren Angaben wiederholt an“, berichtet ein Polizeisprecher. „Die vom Mädchen bei ihrer erneuten Anhörung durch Kriminalisten beschriebenen Ansprachen und Gesten des Mannes lassen auch eine sexuelle Motivation nicht ausschließen“, erklärt der Sprecher weiter.

Der Mann folgt dem Mädchen nach dem Aussteigen weiter

Für das Mädchen war der Alptraum an der Haltestelle Ritterstraße nicht vorbei, denn der Mann stieg ebenfalls aus und folgte dem Kind weiter in Richtung Klosterstraße. Wobei er das Mädchen „abermals mit unangebrachten Worten ansprach“, wie die Polizei mitteilt. Das Kind habe dann dem Unbekannten laut gesagt, dass er es in Ruhe lassen solle, sonst rufe es die Polizei. „Anschließend ließ der Mann von dem Mädchen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung“, sagt der Polizeisprecher.

Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Unbekannten

Die Kripo fahndet jetzt nach dem Mann und bittet mögliche Zeugen um Hilfe. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 40 und 44 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und hat einen dunklen Dreitagebart. Der Mann trug eine schwarze Jacke, einen grau-grünen Overall. Zudem hatte er eine graue Wollmütze auf mit dem Aufdruck NYC. Er hatte eine schwarze Aktentasche dabei.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt: Wer hat am 3. November 2019 in der Zeit von 18.27 Uhr bis 18.40 Uhr in der Fontanestraße, der Ritterstraße, der Klosterstraße oder innerhalb der Straßenbahn der Linie 6, Fahrtrichtung Hauptbahnhof, relevante Beobachtungen machen können? Wem ist hierbei ein kleines Mädchen aufgefallen, welches offensichtlich von einem Mann angesprochen wurde?

Hinweise nimmt die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 entgegen.

