Zeugen informierten die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr über einen Mann, der am Brandenburger Hauptbahnhof fortwährend Frauen anspricht und diese auch teilweise schon belästigt beziehungsweise bedrängt haben soll. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 27-jährigen Mann. Dieser hatte sich offenbar drei Frauen am Ticket-Automaten genähert und diese im weiteren Verlauf sogar unsittlich bedrängt. Dabei soll er die Frauen sogar am Arm gepackt und aggressiv angesprochen haben. Die Frauen konnten sich dann verbal wehren und losreißen.

Anscheinend hatte der Tatverdächtige bereits am Vormittag eine der Frauen angesprochen und aggressiv nach Geld gebettelt. Die Beamten entschlossen sich auch aufgrund der Uneinsichtigkeit des Tatverdächtigen, diesen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg zu nehmen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet, teilt Direktionssprecher Oliver Bergholz mit.

